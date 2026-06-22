Lewandowski i kadra. Pojawił się ważny sygnał z PZPN

20:08, 22. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mateusz Ligęza (X)

Robert Lewandowski pozostaje w centrum uwagi nie tylko ws. klubowej przyszłości, ale też gry w reprezentacji Polski. Tymczasem pojawiły się ważne deklaracje ze strony PZPN.

Robert Lewandowski
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Co dalej z Lewandowskim? PZPN zabrał głos

Robert Lewandowski wciąż nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej dalszej kariery klubowej, jednak coraz więcej wskazuje na to, że jego przyszłość w reprezentacji Polski jest niezagrożona. Głos w sprawie zabrał sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Jak podaje Mateusz Ligęza na X, w federacji nie zakłada się scenariusza rozstania z napastnikiem, a wręcz przeciwnie. lan zakłada jego dalszą obecność w projekcie reprezentacyjnym.

Wachowski odniósł się do rozmów prowadzonych z byłym zawodnikiem FC Barcelony, jasno określając stanowisko PZPN. „Po rozmowach, które prowadziliśmy w ostatnim czasie nie zakładamy innego scenariusza niż ten, że Robert Lewandowski powalczy z nami o wyjazd na ten jego ostatni turniej. Jesteśmy dobrej myśli, że Lewy pomoże nam w eliminacjach do EURO2028” – powiedział działacz cytowany przez dziennikarza Radia ZET.

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Powyższe słowa te można odczytać jako wyraźny sygnał, że PZPN planuje dalszą współpracę z wieloletnim liderem kadry, niezależnie od jego wyborów klubowych. Jednocześnie przyszłość Lewandowskiego na poziomie klubowym pozostaje otwarta. W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiają się informacje o możliwym kierunku poza Europę, a jednym z najczęściej wymienianych klubów jest Chicago Fire. Na ten moment jednak nie doszło do żadnych oficjalnych decyzji.

Taki scenariusz mógłby paradoksalnie ułatwić pogodzenie gry klubowej z reprezentacją. Między innymi ze względu na mniejsze obciążenia ligowe i inny rytm rozgrywek. Na razie jednak najważniejszy przekaz płynący z federacji jest jednoznaczny: Lewandowski w kadrze nadal jest elementem planu, a nie przeszłością.

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