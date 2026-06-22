Real Madryt zaczął spoglądać w kierunku odkrycia Mistrzostw Świata 2026. Na ich celowniku znalazł się Crysencio Summerville z West Hamu United. Holender może być alternatywą dla Michaela Olise - przekazuje "TalkSPORT".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Crysencio Summerville wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt planuje kolejne ruchy podczas letniego okienka transferowego. Priorytetem Los Blancos jest pozyskanie Michaela Olise. Ten ruch jest jednak mało możliwy. Bayern Monachium oczekuje bowiem kosmicznych pieniędzy. Królewscy mogą jednak ruszyć po łatwiejszego zawodnika do zdobycia. Serwis „TalkSPORT” przekazuje, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Crysencio Summerville z West Hamu United.

Reprezentant Holandii fantastycznie prezentuje się na Mistrzostwach Świata 2026. Zainteresowanie Realu Madryt jest nieprzypadkowe. Wspomniane źródło zaznacza, że skrzydłowy Młotów może być alternatywą dla Michaela Olise. A przede wszystkim tańszą i łatwiejszą do zdobycia opcją. Na ten moment 24-latek znajduje się jedynie w notesie Królewskich, którzy jeszcze się wstrzymują z konkretnymi ruchami.

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Real Madryt nie jest osamotniony w walce o Crysencio Summervile’a. Holender jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Jego usługami jest zainteresowany m.in. Manchester United. West Ham United po spadku z Premier League nie będzie w stanie zatrzymać swojej gwiazdy. Czas pokaże, w jakim klubie finalnie wyląduje skrzydłowy.

Crysencio Summerville w minionym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce West Hamu United. Reprezentant Oranje zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a do tego może się pochwalić pięcioma asystami.