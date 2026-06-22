Francja – Irak: typy i kursy. Mbappe i spółka rozwiążą worek z bramkami?

Francja - Irak: typy i kursy na mecz 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (22 czerwca) o godzinie 23:00.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja Irak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 12:08

Francja – Irak, typy bukmacherskie

Reprezentacja Francji już w poniedziałkową noc rozpocznie swój drugi mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia podopieczni Didiera Deschampsa zmierzą się z Irakiem. Trójkolorowi bardzo dobrze zaprezentowali się na inaugurację turnieju, pokonując Senegal 3:1 i potwierdzając, że należą do grona głównych faworytów do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Teraz przed Francuzami teoretycznie łatwiejsze zadanie. Irak wrócił na mundial po wielu latach przerwy i choć z pewnością nie zabraknie mu ambicji, to różnica klas między obiema reprezentacjami jest wyraźna. Kibice Trójkolorowych liczą nie tylko na kolejne zwycięstwo, ale również na jeszcze bardziej przekonujący występ niż w meczu z Senegalem.

Ja tym razem pójdę nietypowo, ponieważ uważam, że w tym starciu na listę strzelców wpisze się zawodnik, który nie rozpocznie spotkanai od pierwszych minut. Mój typ: zawodnik rezerwowy strzeli gola – tak

Kacper Superbet 2.50 zawodnik rezerwowy strzeli gola – tak Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Francja – Irak, ostatnie wyniki

Francja świetnie rozpoczęła Mistrzostwa Świata 2026 (3:1 z Senegalem). We wcześniejszych czterech meczach Trójkolorowi odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Brazylią, 3:1 z Kolumbią oraz 3:1 z Irlandią Północną), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Wybrzeżem Kości Słoniowej).

Irak natomiast został rozbity w swoim pierwszym meczu na mundialu (1:4 z Norwegią). Zespół z Azji we wcześniejszych czterech meczach odniósł dwa zwycięstwa (2:1 z Boliwią oraz 1:0 z Andorą), zaliczył jeden remis (1:1 z Hiszpanią), a także poniósł jedną porażkę (0:2 z Wenezuelą).

Francja – Irak, historia

Do tej pory reprezentacje nie miały okazji ze sobą rywalizować. Poniedziałkowe starcie zatem będzie pierwszym meczem Francji z Irakiem.

Francja – Irak, kursy bukmacherskie

Według bukamchera Superbet, zdecydowanym faworytem poniedziałkowego starcia jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.08. W przypadku zwycięstwa Iraku natomiast sięga nawet 28.0.

Francja Irak 1.09 12.0 26.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 12:08

Francja – Irak, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Francji

remisem

wygraną Iraku wygraną Francji

remisem

wygraną Iraku 0 Votes

Francja – Irak, przewidywane składy

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Barcola – Mbappe

Irak: Hassan – Tahsen, Ali, Hashem, Doski – Amy, Al Ammari, Sher, Jasim – Al Hamadi, Hussein

Francja – Irak, transmisja meczu

Spotkanie Francja – Irak obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.