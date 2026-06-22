Francja – Irak: typy i kursy. Mbappe i spółka rozwiążą worek z bramkami?

Francja – Irak, typy bukmacherskie
Reprezentacja Francji już w poniedziałkową noc rozpocznie swój drugi mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia podopieczni Didiera Deschampsa zmierzą się z Irakiem. Trójkolorowi bardzo dobrze zaprezentowali się na inaugurację turnieju, pokonując Senegal 3:1 i potwierdzając, że należą do grona głównych faworytów do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Teraz przed Francuzami teoretycznie łatwiejsze zadanie. Irak wrócił na mundial po wielu latach przerwy i choć z pewnością nie zabraknie mu ambicji, to różnica klas między obiema reprezentacjami jest wyraźna. Kibice Trójkolorowych liczą nie tylko na kolejne zwycięstwo, ale również na jeszcze bardziej przekonujący występ niż w meczu z Senegalem.
Ja tym razem pójdę nietypowo, ponieważ uważam, że w tym starciu na listę strzelców wpisze się zawodnik, który nie rozpocznie spotkanai od pierwszych minut. Mój typ: zawodnik rezerwowy strzeli gola – tak
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Francja – Irak, ostatnie wyniki
Francja świetnie rozpoczęła Mistrzostwa Świata 2026 (3:1 z Senegalem). We wcześniejszych czterech meczach Trójkolorowi odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Brazylią, 3:1 z Kolumbią oraz 3:1 z Irlandią Północną), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Wybrzeżem Kości Słoniowej).
Irak natomiast został rozbity w swoim pierwszym meczu na mundialu (1:4 z Norwegią). Zespół z Azji we wcześniejszych czterech meczach odniósł dwa zwycięstwa (2:1 z Boliwią oraz 1:0 z Andorą), zaliczył jeden remis (1:1 z Hiszpanią), a także poniósł jedną porażkę (0:2 z Wenezuelą).
Francja – Irak, historia
Do tej pory reprezentacje nie miały okazji ze sobą rywalizować. Poniedziałkowe starcie zatem będzie pierwszym meczem Francji z Irakiem.
Francja – Irak, kursy bukmacherskie
Według bukamchera Superbet, zdecydowanym faworytem poniedziałkowego starcia jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.08. W przypadku zwycięstwa Iraku natomiast sięga nawet 28.0.
Francja – Irak, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Francji
- remisem
- wygraną Iraku
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Francja – Irak, przewidywane składy
Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Barcola – Mbappe
Irak: Hassan – Tahsen, Ali, Hashem, Doski – Amy, Al Ammari, Sher, Jasim – Al Hamadi, Hussein
Francja – Irak, transmisja meczu
Spotkanie Francja – Irak obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
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