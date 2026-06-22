Norwegia – Senegal, gdzie oglądać?
Już we wtorkową noc odbędzie się bardzo interesujące spotkanie w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. A w nim Norwegia zmierzy się z Senegalem. Skandynawowie udanie rozpoczęli mundial, wysoko pokonując Irak (4:1).
Senegal nie wspomina jednak dobrze swojego pierwszego meczu na turnieju. Zespół z Afryki okazał się bowiem gorszy od Francji (1:3). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie i już nie możemy się doczekać pojedynków Erlinga Haalanda z Kalidou Koulibalym.
Norwegia – Senegal, transmisja w TV
Spotkanie Norwegia – Senegal obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Norwegia – Senegal, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Norwegia – Senegal, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Norwegii
- remisem
- wygraną Senegalu
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (23 czerwca) o godzinie 02:00.
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