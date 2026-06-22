Norwegia i Senegal zmierzą się ze sobą w meczu Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Norwegii

Norwegia – Senegal, gdzie oglądać?

Już we wtorkową noc odbędzie się bardzo interesujące spotkanie w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. A w nim Norwegia zmierzy się z Senegalem. Skandynawowie udanie rozpoczęli mundial, wysoko pokonując Irak (4:1).

Senegal nie wspomina jednak dobrze swojego pierwszego meczu na turnieju. Zespół z Afryki okazał się bowiem gorszy od Francji (1:3). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie i już nie możemy się doczekać pojedynków Erlinga Haalanda z Kalidou Koulibalym.

Norwegia – Senegal, transmisja w TV

Spotkanie Norwegia – Senegal obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Norwegia – Senegal, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Norwegia – Senegal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Norwegii

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Gdzie obejrzeć spotkanie Norwegia – Senegal? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Norwegia – Senegal? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (23 czerwca) o godzinie 02:00.

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