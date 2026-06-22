Francja w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata 2026 podejmie Irak. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Francja – Irak, gdzie oglądać?

Reprezentacja Francji już w poniedziałkową noc rozpocznie swój drugi mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia podopieczni Didiera Deschampsa zmierzą się z Irakiem. Trójkolorowi przystąpią do tego spotkania po pewnym zwycięstwie nad Senegalem (3:1).

Irak natomiast nie wspomina dobrze swojego powrotu na mundial po wielu latach przerwy. Zespół z Azji został bowiem rozbity przez Norwegię (1:4). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, a faworytem oczywiście będą Francuzi.

Francja – Irak, transmisja w TV

Spotkanie Francja – Irak obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Francja – Irak, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Francja – Irak, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Francji

remisem

wygraną Iraku wygraną Francji

remisem

wygraną Iraku 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Francja – Irak? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Francja – Irak? Pierwszy gwizdek wybrzmi w poniedziałek (22 czerwca) o godzinie 23:00.

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