Francja – Irak, gdzie oglądać?
Reprezentacja Francji już w poniedziałkową noc rozpocznie swój drugi mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia podopieczni Didiera Deschampsa zmierzą się z Irakiem. Trójkolorowi przystąpią do tego spotkania po pewnym zwycięstwie nad Senegalem (3:1).
Irak natomiast nie wspomina dobrze swojego powrotu na mundial po wielu latach przerwy. Zespół z Azji został bowiem rozbity przez Norwegię (1:4). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, a faworytem oczywiście będą Francuzi.
Francja – Irak, transmisja w TV
Spotkanie Francja – Irak obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Francja – Irak, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Francja – Irak, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Francji
- remisem
- wygraną Iraku
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w poniedziałek (22 czerwca) o godzinie 23:00.
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