dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Lucas Bergvall wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium ma świadomość, że ich kadra nie jest jeszcze wystarczająco szeroka. Klub rozgląda się za nowymi piłkarzami. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu mistrzów Niemiec przekazuje Ekrem Konur. Otóż Bawarczycy mogą tego lata osłabić Tottenham Hotspur. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Lucas Bergvall, czyli uczestnik Mistrzostw Świata 2026.

Obecnie Bayern Monachium z bliska przygląda się reprezentantowi Szwecji. Bawarczycy muszą mieć też świadomość, że pozyskanie tego zawodnika będzie wiązało się z ogromnym wydatkiem. Nie tak dawno Tottenham Hotspur oczekiwał za swojego piłkarza ofert, które będą wynosiły około 65 milionów euro. Taka kwota może sprawić problemy mistrzom Bundesligi.

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Wspomniane źródło zaznacza, że Bayern Monachium nie jest osamotniony w wyścigu o Lucasa Bergvalla. Szwedzki pomocnik znajduje się również na celowniku Chelsea oraz Aston Villi. Zawodnik rzeczywiście tego lata może zmienić barwy klubowe. Jednak na konkrety będziemy musieli poczekać dopiero po zakończeniu trwającego mundialu.

Lucas Bergvall w poprzednim sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Szwecji strzelił jednego gola, a także zaliczył pięć asyst. Kontrakt pomocnika z zespołem Kogutów obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.