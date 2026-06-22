PSG wytypowało następcę Barcoli! To rozchwytywana gwiazda

20:32, 22. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  SPORT

Paris Saint-Germain tego lata może pożegnać Bradleya Barcolę. Mistrzowie Francji wytypowali już następcę skrzydłowego. Tym piłkarzem jest Yan Diomande z RB Lipska - informuje "SPORT".

Bradley Barcola
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Yan Diomande zastąpi Bradleya Barcolę w Paris Saint-Germain?

Paris Saint-Germain sięgnęło gwiazd, ale wkrótce mogą zostać sprowadzeni na ziemię. Ostatnio obiegła informacja, że swojej przyszłości w klubie nie widzi Bradley Barcola. Paryżanie natychmiastowo zaczęli rozglądać się za następcą Francuza i wytypowali już głównego kandydata. Serwis „SPORT” uważa, że wybór mistrzów Ligue 1 padł na Yana Diomande, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ma za sobą fantastyczny rok, a do tego świetnie prezentuje się na mundialu. Paris Saint-Germain zatem nieprzypadkowo dodali jego nazwisko na listę życzeń. Mistrzowie Francji jednak muszą mieć świadomość, że nie są sami w walce o Iworyjczyka. Gwiazda Bundesligi znajduje się również w kręgu zainteresowań Liverpoolu.

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Paris Saint-Germain widzi Yana Diomande w butach Bradleya Barcoli. A tym samym piłkarz RB Lipska głównie pełniłby rolę rezerwowego. Co innego może zaproponować mu Liverpool. The Reds widzą w nim następcę Mohameda Salaha. Kluczowa rywalizacja jednak będzie, jeśli do gry wejdą pieniądze. Klub, który zaoferuje większą kwotę, zapewne wygra wyścig po jego podpis.

Yan Diomande w poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce RB Lipska. Utalentowany Iworyjczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień, a także zaliczył 10 asyst.

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