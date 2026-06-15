Probierz show w internecie! „Ogórkiem to ty jesteś anonimie bez jaj”

Michał Probierz w niedzielę wieczorem był aktywny w mediach społecznościowych. Były selekcjoner reprezentacji Polski wdał się w pyskówkę z użytkownikami platformy X. Do jednego z internatów napisał: "Ogórkiem to ty jesteś anonimie bez jaj".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz kontra internauci! Były selekcjoner nie wytrzymał

Trwają Mistrzostwa Świata 2026, ale bez udziału reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni przegrali w finale baraży ze Szwecją. Nasi pogromcy w nocy z niedzieli na poniedziałek rozbili Tunezję w pierwszym meczu na mundialu. Drużyna Trzech Koron pokonała rywali aż (5:1), a pierwsze skrzypce grał m.in. Alexander Isak oraz Viktor Gyokeres, czyli gwiazdy Liverpoolu i Arsenalu.

Jeden z użytkowników portalu X o nazwie Mr. Żaba zamieścił zdjęcie Michała Probierza i Cezarego Kuleszy, sugerując, że są odpowiedzialni za fakt, że Polska nie dostała się na mundial. Były selekcjoner reprezentacji niespodziewanie odpowiedział na wpis.

– Może jeszcze zła pogoda to moja wina! Może okulary podesłać – napisał Michał Probierz w odpowiedzi na post użytkownika portalu X.

Od tego rozpoczęła się cała dyskusja, która przerodziła się w pyskówkę. Mr. Żaba napisał: „Trzeba było nie rezygnować i awansować„. Michał Probierz odpowiedział: „I tak by było, ale takie anonimy jak ty chciały krwi„.

To jednak nie wszystko, ponieważ do tego wszystkiego włączył się użytkownik o nazwie SpeedyDawid. „Weź nie przypominaj… tak zmarnować czas na takiego ogórka to głowa mała. No ale musieliśmy odhaczyć polskiego Guardiole w naszym narodowym bingo„. Na ten komentarz były selekcjoner również odpowiedział. „Ogórkiem to ty jesteś anonimie bez jaj” – wypalił Probierz.

Wszystkie komentarze oraz dyskusje wciąż można przeczytać w mediach społecznościowych. Jest tego dużo więcej niż przytoczone cytaty. Michał Probierz pracował z reprezentacją Polski od września 2023 do czerwca 2025 roku. Prowadził kadrę w 21 meczach, a jego bilans to 10 zwycięstw, 4 remisy i 7 porażek.