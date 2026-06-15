Probierz show w internecie! „Ogórkiem to ty jesteś anonimie bez jaj”

08:55, 15. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Michał Probierz [X]

Michał Probierz w niedzielę wieczorem był aktywny w mediach społecznościowych. Były selekcjoner reprezentacji Polski wdał się w pyskówkę z użytkownikami platformy X. Do jednego z internatów napisał: "Ogórkiem to ty jesteś anonimie bez jaj".

Michał Probierz
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz kontra internauci! Były selekcjoner nie wytrzymał

Trwają Mistrzostwa Świata 2026, ale bez udziału reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni przegrali w finale baraży ze Szwecją. Nasi pogromcy w nocy z niedzieli na poniedziałek rozbili Tunezję w pierwszym meczu na mundialu. Drużyna Trzech Koron pokonała rywali aż (5:1), a pierwsze skrzypce grał m.in. Alexander Isak oraz Viktor Gyokeres, czyli gwiazdy Liverpoolu i Arsenalu.

Jeden z użytkowników portalu X o nazwie Mr. Żaba zamieścił zdjęcie Michała Probierza i Cezarego Kuleszy, sugerując, że są odpowiedzialni za fakt, że Polska nie dostała się na mundial. Były selekcjoner reprezentacji niespodziewanie odpowiedział na wpis.

Może jeszcze zła pogoda to moja wina! Może okulary podesłać – napisał Michał Probierz w odpowiedzi na post użytkownika portalu X.

Od tego rozpoczęła się cała dyskusja, która przerodziła się w pyskówkę. Mr. Żaba napisał: „Trzeba było nie rezygnować i awansować„. Michał Probierz odpowiedział: „I tak by było, ale takie anonimy jak ty chciały krwi„.

To jednak nie wszystko, ponieważ do tego wszystkiego włączył się użytkownik o nazwie SpeedyDawid. „Weź nie przypominaj… tak zmarnować czas na takiego ogórka to głowa mała. No ale musieliśmy odhaczyć polskiego Guardiole w naszym narodowym bingo„. Na ten komentarz były selekcjoner również odpowiedział. „Ogórkiem to ty jesteś anonimie bez jaj” – wypalił Probierz.

Wszystkie komentarze oraz dyskusje wciąż można przeczytać w mediach społecznościowych. Jest tego dużo więcej niż przytoczone cytaty. Michał Probierz pracował z reprezentacją Polski od września 2023 do czerwca 2025 roku. Prowadził kadrę w 21 meczach, a jego bilans to 10 zwycięstw, 4 remisy i 7 porażek.

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