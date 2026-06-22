Norwegia – Senegal: typy i kursy. Haaland nie zamierza się zatrzymywać

Norwegia - Senegal: typy i kursy na mecz 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (23 czerwca) o godzinie 02:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Norwegia Senegal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 16:37

Norwegia – Senegal, typy bukmacherskie

Już we wtorkową noc odbędzie się bardzo interesujące spotkanie w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. A w nim Norwegia zmierzy się z Senegalem. Skandynawowie udanie rozpoczęli zmagania na mundialu, pokonując Irak 4:1. Szczególnie dobrze zaprezentowała się ofensywa norweskiej drużyny, która potwierdziła, że z Erlingiem Haalandem na czele może być groźna dla każdego rywala. Senegalczycy mają natomiast za sobą trudne otwarcie turnieju. Afrykańska reprezentacja przegrała z Francją 1:3, ale momentami potrafiła sprawić faworytom sporo problemów. Teraz piłkarze z Senegalu staną przed szansą na rehabilitację, choć czeka ich kolejne wymagające starcie. Dla obu zespołów wynik tego meczu może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej.

Ja uważam, że mecz zakończy się triumfem podopiecznych Stole Solbakkena. Mój typ: wygrana Norwegii

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Norwegia – Senegal, ostatnie wyniki

Norwegia świetnie rozpoczęła Mistrzostwa Świata 2026, wysoko pokonując rywala (4:1 z Irakiem). We wcześniejszych meczach Skandynawowie odnieśli jedno zwycięstwo (3:1 ze Szwecją), zaliczyli dwa remisy (0:0 ze Szwajcarią i 1:1 z Marokiem), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Holandią).

Senegal natomiast rozpoczął mundial od porażki (1:3 z Francją). Zespół z Afryki w poprzednich czterech spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Peru i 3:1 z Gambią), zaliczyli jeden remis (0:0 z Arabią Saudyjską), a także ponieśli jedną porażkę (2:3 z USA).

Norwegia – Senegal, historia

Historia rywalizacji Norwegii z Senegalem jest bardzo skromna. Obie reprezentacje miały okazję zmierzyć się ze sobą jedynie raz – w 2006 roku podczas meczu towarzyskiego. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Senegalu 2:1, a dla obu drużyn było przede wszystkim okazją do sprawdzenia swoich możliwości na tle rywala z innego kontynentu. Od tamtego czasu Norwegowie i Senegalczycy nie mieli okazji ponownie stanąć naprzeciw siebie. Nadchodzący pojedynek na Mistrzostwach Świata 2026 będzie więc pierwszym starciem tych reprezentacji o tak dużą stawkę.

Norwegia – Senegal, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem wtorkowego spotkania jest reprezentacja Norwegii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Erlinga Haalanda i spółki, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.17. W przypadku zwycięstwa Senegalu natomiast sięga nawet 3.32.

Norwegia Senegal 2.17 3.48 3.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 16:37

Norwegia – Senegal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Norwegii

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wygraną Senegalu wygraną Norwegii

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Norwegia – Senegal, przewidywane składy

Norwegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Aursnes, Berge, Odegaard – Sorloth, Haaland, Nusa

Senegal: Mendy – Diatta, M. Sarr, Niakhate, Diouf – P. Gueye, I. Gueye – I. Sarr, Ndiaye, Mane – Jackson

Norwegia – Senegal, transmisja meczu

Spotkanie Norwegia – Senegal obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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