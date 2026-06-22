Barcelona sprzedaje bramkarza. Wyczekiwany transfer

Barcelona w końcu definitywnie rozstanie się z jednym z golkiperów. Camp Nou opuści Inaki Pena. Fabrizio Roman potwierdza transfer bramkarza Barcelony. Znamy kwotę odstępnego i nowy klub Hiszpana.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Elche CF

Barcelona rozstaje się z golkiperem

Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Marc-Andre Ter Stegen i Inaki Pena – do tej pory Barcelona dysponowała aż czterema bramkarzami pierwszej drużyny. Duma Katalonii jasno określiła przyszłość każdego z zawodników. Garcia i Szczęsny mają pewne miejsce w kadrze meczowej, natomiast pozostała dwójka powinna szukać nowych pracodawców.

Fabrizio Romano ujawnił, że z Blaugraną pożegna się ostatni z wyżej wymienionych piłkarzy. Inaki Pena tym razem już definitywnie zmienia klubowe barwy. Wychowanek Barcy w swojej karierze zaliczył dwa wypożyczenia (do Galatasaray i Elche), natomiast w tym okienku zostanie sprzedany do Panathinaikosu.

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Golkiper urodzony w Alicante przenosi się do Grecji i podpisze z Koniczynkami kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku. Czwarta ekipa poprzedniego sezonu Super League pozyska Hiszpana za trzy miliony euro i podpisze z nim trzyletnią umowę.

Inaki Pena w minionych rozgrywkach zanotował 16 meczów i czterokrotnie zachował czyste konto. W koszulce Barcelony zaliczył łącznie 45 spotkań. W dziesięciu z nich nie musiał sięgać do siatki.