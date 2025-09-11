Nowy filar obrony reprezentacji Polski? Wiśniewski zabrał głos po meczach kadry

Przemysław Wiśniewski to jeden z największych wygranych wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. Zawodnik w rozmowie z Kanałem Sportowym podzielił się swoimi refleksjami.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski o selekcjonerze i swoich marzeniach

Przemysław Wiśniewski broni obecnie barw Spezii Calcio. Urodzony w Zabrzu zawodnik zadebiutował w reprezentacji Polski w starciu z Holandią, a kilka dni później rozegrał drugi mecz z Finlandią. W obu spotkaniach zaprezentował się bardzo solidnie. Tymczasem w rozmowie z Kanałem Sportowym piłkarz został zapytany o to, jak zmienił się Jan Urban.

– Trener w ogóle się nie zmienił. Wiadomo, że teraz ma trudniejszą rolę, ale cały czas jest ta sama gadka, rozluźnianie atmosfery, a przede wszystkim dobra merytoryka – mówił jednoznacznie Wiśniewski w rozmowie z Michałem Polem i Dominikiem Piechotą.

Zawodnik nie ukrywał też, jaka liga była jego wymarzoną.

– Moim marzeniem była Premier League, ale również gra we Włoszech. Kształtują tu dobrych obrońców i chciałbym zostać tutaj w bardzo dobrym klubie – zaznaczył zawodnik.

Środkowy defensor ma kontrakt ważny z klubem z Serie B do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość Wiśniewskiego to z kolei ponad dwa miliony euro. Piłkarz trafił do Spezii w styczniu 2023 roku z Venezii. Wcześniej reprezentował barwy Górnika Zabrze, a pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w szkółce Stadion Śląski Chorzów.

Wiśniewski ma na swoim koncie ponad 50 występów na zapleczu Serie A i 14 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Ponadto zaliczył mecze w Coppa Italia oraz barażach o awans do Serie A.

