fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Maciej Skorża

Skorża odrzucił propozycję. Nie będzie selekcjonerem

Polski Związek Piłki Nożnej szuka nowego selekcjonera po tym, jak Michał Probierz zrezygnował ze sprawowania tej funkcji. Miało to miejsce po czerwcowym zgrupowaniu, które dla reprezentacji Polski było bardzo nieudane. Probierz skonfliktował się z Robertem Lewandowskim, a na domiar złego przegrał z Finlandią w kluczowym meczu w kontekście awansu na mistrzostwa świata.

Cezary Kulesza dążył do tego, aby następcą Probierza został Maciej Skorża. Z PZPN-u docierał przekaz, że to właśnie były trener Lecha Poznań jest numerem jeden na liście życzeń. Prezes federacji udał się do Stanów Zjednoczonych, aby kilkukrotnie spotkać się ze Skorżą i złożyć mu propozycję.

Na początku tygodnia pojawiły się w mediach przecieki, że Skorża odrzucił ofertę, ale Kulesza to zdementował. Podczas konferencji prasowej przed meczem Urawy Red Diamonds z Monterrey szkoleniowiec potwierdził, że nie zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

– Tak, to prawda. Polska federacja zwróciła się do mnie z taką propozycją. Nie ukrywam, że bycie trenerem reprezentacji Polski to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania. (…) Chcę skupić się na przygotowaniu do meczu z Monterrey i osiągnięciu jak najlepszego wyniku w lidze. Cóż, mam nadzieję, że może będzie mi jeszcze kiedyś dane poprowadzić reprezentację Polski – przekazał Skorża.

Wśród kandydatów na nowego selekcjonera wymienia się także Jacka Magierę, Jana Urbana, Kostę Runjaicia czy Nenada Bjelicę.