Polska młodzieżówka gra z Armenią. Brzęczek wytypował skład

Reprezentacja Polski do lat 21 mierzy się dzisiaj z Armenią w kolejnym meczu eliminacji do młodzieżowych Mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni są zdecydowanym faworytem, a Jerzy Brzęczek odkrył już skład.

Jerzy Brzęczek

Kolejny mecz orłów Brzęczka w walce o młodzieżowe Euro

Reprezentacja Polski do lat 21 wraca do gry. Po znakomitej jesieni pod wodzą Jerzego Brzęczka, Biało-Czerwoni chcą podtrzymać świetną formę i passę zwycięstw także w 2026 roku. Eliminacje do piłkarskich Mistrzostw Europy układają się do tej pory pomyślnie dla naszej kadry i właściwie tylko wielka katastrofa mogłaby pozbawić nas awansu na ten turniej.

Aktualnie zajmujemy bowiem pierwsze miejsce w tabeli grupy E, gdzie wyprzedzamy chociażby Włochów, mających słabszy bilans bramkowy i bezpośredni z nami. Poza tym na niższych lokatach znajdują się także piłkarze młodzieżówki z Czarnogóry, Szwecji, Macedonii Północnej oraz Armenii, naszego dzisiejszego rywala. Na koncie tej ekipy jest zero punktów w sześciu meczach. Trudno więc mieć inne przekonanie, że podopieczni Jerzego Brzęczka powinni łatwo poradzić sobie z tym rywalem.

Co ważne, w pierwszym wyjazdowym meczu na trudnym terenie w Armenii wygraliśmy 4:0, tym razem przed własną publicznością powinno być podobnie, bowiem selekcjoner dysponował najsilniejszą jedenastkę. Oto skład reprezentacji Polski do lat 21 na dzisiejszy mecz z Armenią, który rozpocznie się o godzinie 18:00 na stadionie Radomiaka Radom.

Polska: Abramowicz – Drapiński, Potulski, Gurgul – Nowak, Kowalczyk, Kozubal, K. Urbański – Faberski, Reguła, Drachal

