Lewandowski a reprezentacja Polski. Kibice zdecydowali

Robert Lewandowski nosił się z zamiarem zakończenia kariery w barwach reprezentacji Polski. Na całe szczęście wciąż w niej gra i strzela bramki. Instytut Badań Pollster przeprowadził ankietę wśród kibiców, a jej wynik sugeruje, że większość fanów nie chce już oglądać 38-latka w kadrze.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kibice wydali wyrok ws. Lewandowskiego w kadrze

Reprezentacja Polski ma za sobą wrześniowo-październikowe zgrupowanie przy okazji Ligi Narodów. Na cztery mecze Biało-Czerwoni wygrali tylko jedno spotkanie. Było to starcie z Rumunią na PGE Narodowym, w którym Robert Lewandowski popisał się hat-trickiem. 38-latek, choć po przegranych barażach nosił się z zamiarem zakończenia kariery w kadrze, wciąż występuje z orzełkiem na piersi. Nie wiadomo jednak, jak długo jeszcze będzie grał.

Temat przyszłości Lewandowskiego w kadrze dzieli kibiców. Dowodem na to są ostatnie badania przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster. W sondzie zorganizowanej w dniach 6-7 października przepytywano reprezentatywną grupę 1018 osób. Jej wyniki nie są jednoznaczne.

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Pytanie, jakie usłyszał każdy, brzmiało: „Czy Lewandowski powinien zakończyć karierę w kadrze?„. 53% ankietowanych opowiedziało się za tym, że nie chcą już oglądać piłkarza w reprezentacji. Z kolei 47% osób wciąż chce, żeby grał w drużynie narodowej.

Czy Lewandowski powinien zakończyć karierę w kadrze? – wyniki

Zdecydowanie tak – 29%

raczej tak – 24%

Zdecydowanie nie – 21%

raczej nie – 26%

Lewandowski debiutował w reprezentacji w 2008 roku za kadencji Leo Beenhakkera. Łącznie wystąpił w 170 meczach, w których strzelił 92 bramki. Na swoim koncie ma udział w Mistrzostwach Europy 2012, 2016, 2020 i 2024. Grał także na Mistrzostwach Świata 2018 i 2022.