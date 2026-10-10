Kulesza ujawnił, co musi zrobić Urban. Jasny cel dla selekcjonera

Jan Urban nie może być pewny przyszłości. Jego posada wisi na włosku. Cezary Kulesza w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, że podczas listopadowego zgrupowania oczekuje sześciu punktów.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza i Jan Urban

Jan Urban walczy o posadę. „Wyniki są najważniejsze” – mówi Kulesza

Reprezentacja Polski rozczarowała podczas ostatniego zgrupowania. W czterech meczach Ligi Narodów podopieczni Jana Urbana zdobyli zaledwie cztery punkty. Bilans to jedno zwycięstwo, remis i dwie porażki. Szczególnie żałować można dwumeczu z Bośnią i Hercegowiną, który praktycznie przesądził o tym, że Biało-Czerwoni prawie na pewno nie zagrają nawet w barażach o awans do dywizji A Ligi Narodów.

Posada selekcjonera wisi na włosku. Cezary Kulesza zapewnił jednak, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopada. W rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, czego oczekuje w dwóch następnych meczach z Rumunią oraz Szwecją. Najważniejsze będą zwycięstwa.

– Każdemu trenerowi zależy na tym, by osiągać jak najlepsze wyniki. Mam nadzieję, że selekcjoner zapunktuje w dwóch ostatnich meczach i je wygra. Z Rumunami obowiązkiem jest wygrać. Dobrze byłoby w końcu powalczyć ze Szwecją i pokazać, że potrafimy grać w piłkę. Podejmujemy ich u siebie i do czegoś to zobowiązuje – mówi Cezary Kulesza w rozmowie z WP SportoweFakty.

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Ocena pracy selekcjonera nastąpi po listopadowym zgrupowaniu. Niewykluczone, że jeśli kadrze powinie się noga, Urban zostanie zwolniony. Media sugerują, że przygotowywany do roli następcy jest m.in. Jerzy Brzęczek.

– Będziemy oceniać pracę trenera, dziś możemy tylko gdybać. Tak jak już mówiłem – w klubie i w reprezentacji wyniki są najważniejsze – dodał.