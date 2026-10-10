Kulesza ujawnił, co musi zrobić Urban. Jasny cel dla selekcjonera

16:44, 10. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Jan Urban nie może być pewny przyszłości. Jego posada wisi na włosku. Cezary Kulesza w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, że podczas listopadowego zgrupowania oczekuje sześciu punktów.

Cezary Kulesza i Jan Urban
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza i Jan Urban

Jan Urban walczy o posadę. „Wyniki są najważniejsze” – mówi Kulesza

Reprezentacja Polski rozczarowała podczas ostatniego zgrupowania. W czterech meczach Ligi Narodów podopieczni Jana Urbana zdobyli zaledwie cztery punkty. Bilans to jedno zwycięstwo, remis i dwie porażki. Szczególnie żałować można dwumeczu z Bośnią i Hercegowiną, który praktycznie przesądził o tym, że Biało-Czerwoni prawie na pewno nie zagrają nawet w barażach o awans do dywizji A Ligi Narodów.

Posada selekcjonera wisi na włosku. Cezary Kulesza zapewnił jednak, że Urban pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopada. W rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, czego oczekuje w dwóch następnych meczach z Rumunią oraz Szwecją. Najważniejsze będą zwycięstwa.

Każdemu trenerowi zależy na tym, by osiągać jak najlepsze wyniki. Mam nadzieję, że selekcjoner zapunktuje w dwóch ostatnich meczach i je wygra. Z Rumunami obowiązkiem jest wygrać. Dobrze byłoby w końcu powalczyć ze Szwecją i pokazać, że potrafimy grać w piłkę. Podejmujemy ich u siebie i do czegoś to zobowiązuje – mówi Cezary Kulesza w rozmowie z WP SportoweFakty.

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Ocena pracy selekcjonera nastąpi po listopadowym zgrupowaniu. Niewykluczone, że jeśli kadrze powinie się noga, Urban zostanie zwolniony. Media sugerują, że przygotowywany do roli następcy jest m.in. Jerzy Brzęczek.

Będziemy oceniać pracę trenera, dziś możemy tylko gdybać. Tak jak już mówiłem – w klubie i w reprezentacji wyniki są najważniejsze – dodał.

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