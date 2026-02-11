Lewandowski docenił kolegę z reprezentacji. To rewelacja ostatnich miesięcy

17:11, 11. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Piłka Nożna

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" docenił rozwój Jakuba Kamińskiego. Dziś to bowiem jedna z wiodących postaci kadry.

Robert Lewandowski
MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski chwali Jakuba Kamińskiego

Reprezentacja Polski już za kilka tygodni zmierzy się w barażach o awans do mundial w USA, Kandzie oraz Meksyku. Biało-Czerwoni właśnie przez tę ścieżkę będą musieli się zakwalifikować na najważniejszy turniej czterolecia. Nie da się jednak ukryć, że zadanie nie będzie takie łatwe.

W pierwszym meczu czeka na nas bowiem reprezentacja Albanii. Według ekspertów jesteśmy faworytem tej potyczki, a to m.in. ze względu na fakt, że gramy przed własną publicznością. Problemy mogą być jednak w ewentualnym finale, gdzie zmierzymy się ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina.

Niemniej gra Biało-Czerwonych pod wodzą Jana Urbana może napawać optymizmem i raczej należy być dobrej myśli. Szczególnie, że kilku naszych piłkarzy jest w dobrej formie oraz mocno się rozwija. Jednym z takich graczy chociażby Jakub Kamiński, który teraz zebrał kilka pochwał od Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski docenił skrzydłowego w rozmowie z tygodnikiem „Piłka Nożna”.

Kamyk jest na bardzo dobrej drodze i zrobił naprawdę duży postęp. Najważniejsze, żeby miał spokój i mógł rozwijać się krok po kroku, bez niepotrzebnej presji. Cieszy mnie, że regularnie gra w klubie, bo to zawsze jest kluczowe na tym etapie kariery. Ma duży potencjał i wszystko przed nim. Jeśli będzie dalej pracował i zbierał doświadczenie, gole i asysty z czasem też przyjdą. Najważniejsze, żeby konsekwentnie się rozwijał i budował pozycję – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z tygodnikiem „Piłka Nożna”.

