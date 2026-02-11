Deco przemówił w sprawie Lewandowskiego. Od tego zależy przyszłość Polaka

Robert Lewandowski ma kontrakt z Barceloną tylko do czerwca 2026 roku. Deco w rozmowie z dziennikiem Sport zabrał głos w sprawie przyszłości Polaka. Wiele będzie zależało od sytuacji z Finansowym Fair-Play.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zwleka z decyzją. Przyszłość Lewandowskiego niepewna

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony latem 2022 roku z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Polak szybko stał się kluczowym zawodnikiem, prowadząc Dumę Katalonii do mistrzostwa Hiszpanii. W tym samym sezonie zdobył również koronę króla strzelców La Liga. Przygoda 37-latka z Blaugraną dobiega prawdopodobnie końca. Jego umowa wygasa w czerwcu.

Choć do końca kontraktu pozostało zaledwie cztery miesiące, żadna za stron nie zdecydowała jeszcze, czy chce kontynuować współpracę. W międzyczasie Lewandowskiego na podpisanie umowy namawia Chicago Fire, oferując mu gwiazdorski kontrakt.

W rozmowie z dziennikiem Sport głos w sprawie przyszłości reprezentanta Polski zabrał Deco. Dyrektor sportowy Barcelony stwierdził, że przyszłość Lewandowskiego zależy od kilku czynników m.in. sytuacji dot. Finansowego Fair-Play.

– Uważam, że czas rozwiąże ten temat. Myślę, że Robert też ma swoje osobiste plany, a potem zobaczymy. Zanim to nastąpi, musimy zrozumieć naszą sytuację FFP. Musimy ustalić przyszłość całej drużyny, a jeszcze do tego nie doszliśmy. Gdy tylko będziemy mieli jasne pojęcie o tym, co możemy zrobić, zajmiemy się problemami, takimi jak sytuacja Roberta – powiedział Deco dla katalońskiego Sportu.

Lewandowski podczas pobytu w Barcelonie rozegrał łącznie 175 meczów, w których zdobył 114 goli.