Deco przemówił w sprawie Lewandowskiego. Od tego zależy przyszłość Polaka

15:15, 11. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Robert Lewandowski ma kontrakt z Barceloną tylko do czerwca 2026 roku. Deco w rozmowie z dziennikiem Sport zabrał głos w sprawie przyszłości Polaka. Wiele będzie zależało od sytuacji z Finansowym Fair-Play.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zwleka z decyzją. Przyszłość Lewandowskiego niepewna

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony latem 2022 roku z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Polak szybko stał się kluczowym zawodnikiem, prowadząc Dumę Katalonii do mistrzostwa Hiszpanii. W tym samym sezonie zdobył również koronę króla strzelców La Liga. Przygoda 37-latka z Blaugraną dobiega prawdopodobnie końca. Jego umowa wygasa w czerwcu.

Choć do końca kontraktu pozostało zaledwie cztery miesiące, żadna za stron nie zdecydowała jeszcze, czy chce kontynuować współpracę. W międzyczasie Lewandowskiego na podpisanie umowy namawia Chicago Fire, oferując mu gwiazdorski kontrakt.

W rozmowie z dziennikiem Sport głos w sprawie przyszłości reprezentanta Polski zabrał Deco. Dyrektor sportowy Barcelony stwierdził, że przyszłość Lewandowskiego zależy od kilku czynników m.in. sytuacji dot. Finansowego Fair-Play.

Uważam, że czas rozwiąże ten temat. Myślę, że Robert też ma swoje osobiste plany, a potem zobaczymy. Zanim to nastąpi, musimy zrozumieć naszą sytuację FFP. Musimy ustalić przyszłość całej drużyny, a jeszcze do tego nie doszliśmy. Gdy tylko będziemy mieli jasne pojęcie o tym, co możemy zrobić, zajmiemy się problemami, takimi jak sytuacja Roberta – powiedział Deco dla katalońskiego Sportu.

Lewandowski podczas pobytu w Barcelonie rozegrał łącznie 175 meczów, w których zdobył 114 goli.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź