Kulesza optymistą przed finałem baraży. Powiedział, co myśli o pracy Urbana

18:43, 27. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  sport.tvp.pl

Reprezentacja Polski we wtorek zagra ze Szwecją w finale baraży o mundial. Cezary Kulesza w rozmowie z "TVP Sport" jest optymistą przed tą rywalizacją.

Cezary Kulesza
Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Polska zmierzy się ze Szwecją, Kulesza optymistą

Reprezentacja Polski pokonała w czwartkowy wieczór zespół Albanii w półfinale baraży o awans na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Biało-Czerwoni, choć nie bez problemów, zdołali odwrócić losy meczu, bo przecież do przerwy przegrywaliśmy 0:1 po koszmarnym błędzie Jana Bednarka. Niemniej to już przeszłość i teraz pełna koncentracja dotyczy finałowego starcia ze Szwecją, które już w najbliższy wtorek.

Nie ma jednak co ukrywać, że na pewno nasza kadra nie jest wyraźnym faworytem, a delikatne wskazanie – choćby z racji gry przed własną publicznością – dotyczy Szwedów. W zespół Jana Urbana wierzy jednak prezes Cezary Kulesza, który w rozmowie z „TVP Sport” jasno mówi, że ma dobre zdanie nt. pracy selekcjonera i jest optymistycznie nastawiony do kolejnego starcia.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

– Wolałbym tych, z którymi wygramy. Oglądałem skrót meczu i Szwecja rzeczywiście miała dużo sytuacji, ale to nie ma teraz żadnego znaczenia. Mamy bardzo dobrą drużynę, która może liczyć na najlepsze warunki do spokojnej pracy i przygotowań do najbliższego spotkania. Wierzę w naszych zawodników i wierzę w awans na Mistrzostwa Świata – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie ze „sport.tvp.pl”.

Mam dobre zdanie na temat pracy trenera. Myślę, że większość kibiców też. Mamy jeszcze jeden mecz. Poczekajmy. Na razie nie ma co rozważać, jaka będzie decyzja – dodał.

Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #9: Magiczne dźwięki „Mazurka Dąbrowskiego”