Moder przyjechał na kadrę z kontuzją. Są jednak dobre wieści

16:34, 25. marca 2026
Kacper Karpowicz
Jakub Moder dotychczas nie trenował na pełnych obrotach podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Pomocnik Feyenoordu Rotterdam zmagał się z kontuzją kostki. Zawodnik podkreślił jednak, że było to tylko stłuczenie.

Jakub Moder miał problem z kostką

Jakub Moder ma za sobą trudne miesiące. Przez długie tygodnie reprezentant Polski zmagał się z ciężką kontuzją pleców. Pomocnik wrócił już do gry i nawet wpisał się na listę strzelców w ważnym meczu ligowym. Kibice jednak mogli się zaniepokoić faktem, że po przyjeździe na kadrę zawodnik Feyenoordu Rotterdam trenował indywidualnie. 26-latek wszystko wątpliwości jednak rozwiał na konferencji prasowej.

Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” dowiedział się, że Jakub Moder ma problemy z kostką. Pomocnik reprezentacji Polski został właśnie zapytany o te problemy zdrowotne. 26-latek odpowiedział krótko, że jest to tylko stłuczenie i szybko zareagował sztab medyczny.

Jestem w dobrym stanie. Szybko zadziałaliśmy ze sztabem medycznym, więc dziś już jestem w pełnym treningu. Kostka jest delikatnie stłuczona po meczu, więc nic wielkiego – powiedział Jakub Moder.

Trudno przewidzieć, czy Jakub Moder wyjdzie w podstawowym składzie na czwartkowy mecz z Albanią. Dla reprezentacji Polski będzie to niezwykle ważne spotkanie, ponieważ zwycięstwo pozwoli im wykonać pierwszy krok w kierunku Mistrzostw Świata 2026. Wielu ekspertów widzi zawodnik Feyenoordu Rotterdam w wyjściowej jedenastce, ale decyzję podejmie Jan Urban.

