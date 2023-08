IMAGO / ZUMA Press Na zdjęciu: Mateusz Borek i Tomasz Hajto

Reprezentacja Polski od dłuższego czasu spotyka się z powszechną krytyką

Negatywne opinie zbiera także Fernando Santos, szkoleniowiec Biało-Czerwonych

Tomasz Hajto wypowiedział się na metod temat pracy trenera naszej kadry

Reprezentacja Polski. Hajto: Fernando Santos pewne rzeczy robi specjalnie

Fernando Santos zaliczył falstart za sterami reprezentacji Polski. Portugalski szkoleniowiec poprowadził Biało-Czerwonych w trzech meczach o punkty i zdołał wygrać tylko jeden z nich. Sukcesem zakończyło się wyłącznie starcie z Albanią. Pod wodzą mistrza Europy nasza kadra musiała uznać wyższość Czechów i zaliczyła niesamowicie wstydliwą porażkę z Mołdawią.

Fatalne wyniki sprawiają, że każde posunięcie 68-letniego trenera jest szeroko komentowane. Tym razem o opinię dotyczącą “zbyt długiego urlopu i podejścia do pracy” Michał Białoński zapytał Tomasza Hajtę, eksperta stacji Polsat Sport:

– Ciężko mi powiedzieć, bo nie znam prywatnie Fernando Santosa. Wiem jedno, że musi trochę bardziej pochylić się nad swoim zawodem i bardziej się w to zaangażować. Urlop urlopem, nie ma problemu, ale uważam, że powinien o wiele baczniej śledzić naszą ligę i szukać nowych perspektyw, nowych alternatyw. I pochylić się nad kilkoma nowymi piłkarzami, ale widzę, jaki on ma charakter – gdy jemu się kogoś na siłę poleca, to on niejako specjalnie wynajduje kogoś zupełnie innego, a o tej polecanej osobie w ogóle nie mówi. No co mam powiedzieć? Trener Santos musi wziąć to „na klatę”. On jest trenerem i to on także bierze odpowiedzialność.