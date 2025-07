Marcin Kadziolka / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Hajto

„Hajto byłby idealnym dyrektorem kadry”

Jan Urban niebawem zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, a wraz z nim do kadry trafi nowy sztab szkoleniowy. W poniedziałek Mateusz Borek przekazał w serwisie „X”, że nowym dyrektorem naszej drużyny narodowej zostanie Andrzej Mierzejewski.

Głos w tej sprawie zabrał Bożydar Iwanow. Dziennikarz w programie „Meczyki.pl” przyznał, że dla niego idealnym kandydatem na to stanowisko byłby Tomasz Hajto. – Dla mnie Tomasz Hajto byłby idealnym dyrektorem kadry. Nie boi się mówić, nie da sobie wejść na głowę, zna dziennikarski świat od drugiej strony, więc mógłby poukładać niektóre elementy. Charakter Tomka wydaje mi się tutaj najbardziej pasujący – przyznał Bożydar Iwanow.

Według wcześniejszych doniesień w sztabie reprezentacji Polski znajdą się Józef Młynarczyk, Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski, a asystentem selekcjonera zostanie Jacek Magiera. Wszystko wskazuje na to, że oficjalny skład sztabu szkoleniowego poznamy w czwartek. Wtedy ma się też odbyć prezentacja Jana Urbana w roli nowego selekcjonera Biało – czerwonych.

Reprezentacja Polski kolejny mecz rozegra 4 września. Rywalem będą Holendrzy w eliminacjach do mistrzostw świata. Biało-czerwoni obecnie zajmują trzecie miejsce w grupie z sześcioma punktami i ze stratą jednego oczka do pierwszej Finlandii, która ma na swoim koncie jeden mecz więcej. Natomiast tyle samo punktów, co Polacy ma zespół Oranje, ale po dwóch spotkaniach.

