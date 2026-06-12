Mourinho poprosił Real Madryt o transfer. Uwielbia tego piłkarza

15:38, 12. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Ramon Alvarez de Mon

Jose Mourinho poprosił Real Madryt o transfer piłkarza, którego prowadził w Benfice. Jest nim Tomas Araujo, utalentowany obrońca. Jak donosi Ramon Alvarez de Mon, portugalski taktyk go uwielbia.

Jose Mourinho
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Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho poprosił o transfer Araujo do Realu Madryt

Jose Mourinho oficjalnie został nowym trenerem Realu Madryt. W czwartek (11 czerwca) pojawił się komunikat w mediach społecznościowych. Portugalczyk podpisał kontrakt aż do czerwca 2029 roku. Jest to dla niego powrót do klubu po trzynastu latach.

63-letni szkoleniowiec nie marnuje czasu i od razu wziął się do pracy. Mourinho poprosił Real Madryt o transfer piłkarza, którego prowadził w Benfice. Z informacji Ramona Alvareza de Mona wynika, że jest nim Tomas Araujo, czyli młody środkowy obrońca. Dziennikarz dodał, że Portugalczyk uwielbia swojego rodaka i chciałby ponownie z nim współpracować. Królewscy nie podjęli jeszcze żadnych działań. Z obecnym klubem wiążę go umowa do połowy 2029 roku. W barwach Orłów debiutował w sezonie 2021/2022.

Araujo nie po raz pierwszy przymierzany jest do dużego transferu. Wcześniej interesowały się nim kluby z Premier League. Łącznie w barwach Benfiki rozegrał ponad 100 meczów, w których strzelił 3 gole i zaliczył 5 asyst. Razem z reprezentacją Portugalii bierze udział w Mistrzostwach Świata 2026. Z tego powodu potencjalna transakcja byłaby możliwa dopiero po zakończeniu mundialu.

Ściągnięcie środkowego obrońcy wpisuje się w cele transferowe Realu Madryt na nadchodzące okienko. Biorąc pod uwagę, że Mourinho dostał władzę absolutną przy budowaniu zespołu, można spodziewać się, że Los Blancos spróbują pozyskać 24-letniego stopera.

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