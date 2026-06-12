Real Madryt ma plan na Viniciusa. Dwie opcje, wszystko zależy od mundialu

Real Madryt zdecyduje ws. przyszłości Viniciusa Juniora dopiero po Mistrzostwach Świata. Jego występ na mundialu będzie podstawą do oceny. Jeśli zaprezentuje się poniżej oczekiwań, Królewscy są gotowi rozważyć różne opcje transferowe - informuje El Mundo.

Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior gra na mundialu o nowy kontrakt z Realem Madryt

Reprezentacja Brazylii lada moment rozpocznie udział w Mistrzostwach Świata 2026. Jednym z liderów Canarinhos jest oczywiście Vinicius Junior. Od jego dyspozycji będzie zależeć to, czy 5-krotni triumfatorzy na mundialu osiągną sukces, czy nie. W fazie grupowej podopieczni Carlo Ancelottiego zmierzą się z Maroko, Haiti oraz Szkocją. Pierwszy mecz odbędzie się o północy z 13 na 14 czerwca.

Okazuje się, że Mistrzostwa Świata 2026 będą miały wpływ na przyszłość zawodnika. Z informacji El Mundo dowiadujemy się, że Real Madryt będzie uważnie obserwował poczynania swojego zawodnika. Wszystko przez wygasający w przyszłym roku kontrakt.

Hiszpańskie media sugerują, że dobry występ na mundialu sprawi, że Vinicius Junior dostanie lepszą propozycję nowej umowy. Z drugiej strony, jeśli Brazylijczyk zawiedzie i zaprezentuje się poniżej oczekiwań, Real Madryt ma rozważyć opcje na rynku transferowym. Przy takim scenariuszu nie można wykluczyć, że pod koniec letniego okna transferowego może dojść do sensacyjnego transferu.

Vinicius Junior jest związany z Realem Madryt od lipca 2018 roku. Przychodził za kwotę 45 mln euro z Flamengo. Łącznie rozegrał 375 spotkań, w których strzelił 128 bramek i zanotował 100 asyst. Jest wyceniany na 140 milionów euro.