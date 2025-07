Jan Urban w czwartek zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski podczas specjalnej konferencji, poinformował w serwisie "X" Mateusz Borek. Znany dziennikarz zdradził również, kto trafi do sztabu szkoleniowego.

Dziurek / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban w czwartek zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski

Michał Probierz w czerwcu pożegnał się z reprezentacją Polski. Od tego czasu rozpoczęło się poszukiwanie jego następcy. W mediach bardzo często pojawiały się doniesienia, że faworytem na to stanowisko jest Jan Urban, który do niedawna prowadził Górnik Zabrze. Choć w przestrzeni publicznej przewijały się różne nazwiska to od kilku dni media są przekonane, że wybór Cezarego Kuleszy padł właśnie na Jana Urbana.

Mateusz Borek za pośrednictwem „X” przekazał, że w czwartek, 17 lipca, odbędzie się konferencja nowego selekcjonera Jana Urbana. W skład sztabu szkoleniowego wejdą Józef Młynarczyk , Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski, a asystentem selekcjonera zostanie Jacek Magiera. Dyrektorem kadry ma z kolei zostać były reprezentant Adrian Mierzejewski.

Informacje w temacie prezentacji nowego trenera reprezentacji Polski przekazał również Tomasz Włodarczyk w serwisie „X”. – Jan Urban ma porozumienie z Cezarym Kuleszą od soboty. Temat jego kontraktu i przejęcia kadry był od tego czasu zamknięty. Prezes PZPN jest na niego zdecydowany od kilku dni. Reszta była medialną grą. Federacja szykuje konferencję na czwartek (dogrywana godzina). Aktualnie trwają negocjacje kontraktów z członkami sztabu szkoleniowego: między innymi Jackiem Magierą czy trenerem przygotowania fizycznego Juanem Iribarrenem – napisał dziennikarz „Meczyki.pl”.

Wygląda więc na to, że po miesiącu saga z wyborem nowego selekcjonera dobiegła końca. Biało-Czerwoni kolejny mecz rozegrają 4 września. Rywalem będą Holendrzy w eliminacjach do mistrzostw świata.

