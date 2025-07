Pogoń chce przedłużyć kontrakt Koulourisa. Oto szczegóły oferty [NASZ NEWS]

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Pogoń złożyła ofertę Koulourisowi

Pogoń Szczecin w nadchodzącym sezonie będzie jedną z ekip, która będzie walczyła o zajęcie miejsca dającego prawo gry w eliminacjach europejskich pucharach. Zadanie z pewnością nie będzie łatwe, bowiem konkurencja jest bardzo duża, ale z pewnością Portowcy mają możliwości na spory sukces w tym sezonie, szczególnie, że plany transferowe są ambitne.

Ważna będzie w ewentualnym sukcesie Pogoni forma Efthymiosa Koulourisa, który w minionej kampanii był najlepszym graczem zespołu oraz został królem PKO Ekstraklasy. Grecki napastnik szczecinian jednak ma ważną umowę z klubem tylko do końca czerwca 2026 roku, a więc po tym sezonie ona wygaśnie. Poza tym cały czas są zapytania o 29-latka. Niemniej, jak zdradził Alex Haditaghi w programie „Nasz News” na Goal.pl, Pogoń ma zamiar zatrzymać gwiazdora na kolejne sezony, a może i po zakończeniu kariery.

– Koulouris to nie tylko gość od strzelania goli, ale jest także świetnym człowiekiem w szatni. Jestem jego fanem. Ważne jest nie tylko to, żeby go zatrzymać, ale zrobić to aż do końca kariery. Gdy skończy już grać w piłkę, to chcemy go zatrzymać w klubie. Trzeba mieć dobrych ludzi wokół siebie. Złożyliśmy mu ofertę w formacie 3+1, dostałby jeden z najwyższych kontraktów w lidze i w historii Pogoni. Naszym celem jest zatrzymanie Koulourisa – powiedział Alex Haditaghi w programie „Nasz News” na Goal.pl.

Zobacz także: Pogoń chce transferu głośnego nazwiska. Haditaghi potwierdza [NASZ NEWS]