Czego zabrakło Lechowi w meczu z Cracovią? Frederiksen podsumował

"Powinniśmy radzić sobie lepiej z piłką przy nodze, dzięki czemu stwarzać sobie więcej szans. Tego nam dzisiaj trochę zabrakło" - przyznał po remisie z Cracovią Niels Frederiksen cytowany przez oficjalną stronę klubu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederiksen podsumował mecz z Cracovią

Lech Poznań w pierwszym meczu nowego sezonu PKO Ekstraklasy tylko podzielił się punktami z zespołem Cracovii. Kolejorz miał w tym meczu widoczną optyczną przewagę, ale nie mógł pokonać bramkarza rywali. Raczej wynikało to z gry, aniżeli fenomenalnej dyspozycji Sebastiana Majewskiego. Niemniej to pierwsza strata punktów w dotychczasowych meczach.

Z pewnością jednak wszyscy w stolicy Wielkopolski koncentrują się na tym, co wydarzy się już w rewanżowym starciu z duńskim Aarhus. Zwycięstwo zapewni im bowiem awans do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Spotkanie z zespołem Pasów podsumował jeszcze Niels Frederiksen.

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– Dzisiejszy występ – w mojej opinii – nie był katastrofalny, ale wiem, że możemy grać o wiele lepiej w starciu z zespołem, który dobrze się bronił, bronił nisko i nie pozostawiał nam zbyt wiele miejsca. Powinniśmy radzić sobie lepiej z piłką przy nodze, dzięki czemu stwarzać sobie więcej szans. Tego nam dzisiaj trochę zabrakło, tej jakości z piłką. Jeśli chodzi o grę bez piłki, to nie pozwoliliśmy rywalowi na zbyt wiele, rywal oczywiście miał kilka szans, ciężko uniknąć jakichkolwiek okazji. Podsumowując ten dzisiejszy mecz, powinniśmy oczekiwać od siebie lepszego występu – przyznał Niels Frederiksen cytowany przez oficjalną stronę klubu po meczu z Cracovią.

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