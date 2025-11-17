Ciężary Polaków w starciu z Maltą. Zieliński uratował wynik [WIDEO]

W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski zmierzyła się z Maltą na wyjeździe. Była to ostatnia kolejka Biało-Czerwonych w grupie G.

Polska pokonuje Maltę 3:2

Reprezentacja Polski po całkiem udanym spotkaniu z Holandią zremisowanym 1:1 przystępowała do ostatniego eliminacyjnego meczu Mistrzostw Świata 2026 z Maltą. Już przed pierwszym gwizdkiem niemal pewne było, że Polacy zajmą drugie miejsce w grupie, co oznacza, że czekają ich marcowe baraże. Był to jednak ważny mecz w kontekście podziału na koszyki.

Pierwszy kwadrans zdecydowanie nie należał do zespołu Jana Urbana, jednak w kolejnych minutach gra się poprawiła. W końcu 32. minucie wynik otworzył Robert Lewandowski, który po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego z rzutu wolnego skierował głową piłkę do siatki.

Niestety Malta szybko odpowiedziała. Irvin Cordona zdobył historyczną bramkę. Było to pierwsze trafienie tej reprezentacji w starciach z Polską.

Tak, to się stało…



Pierwszy gol reprezentacji Malty przeciwko Polsce… w historii.



W drugiej połowie Biało-Czerwoni znów objęli prowadzenie w 59. minucie. Lewandowski nie wykorzystał swojej okazji, ale piłka wpadła pod nogi Pawła Wszołka, który pewnie umieścił piłkę w bramce.

Po trzech minutach wydawało się, że Polska podwyższyła prowadzenie na 3:1. Gola zdobył Karol Świderski, ale został on anulowany. Na domiar złego sędzia Igor Pajac wrócił do faulu Jakuba Kiwiora i po weryfikacji VAR został podyktowany rzut karny dla Malty. Bartłomiej Drągowski nie zdołał zatrzymać Teddy’ego Teumę i wynik meczu zmienił się na 2:2.

W końcowej fazie meczu bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Piotr Zieliński. Spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:2.

