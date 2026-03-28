Brzęczek zdecydował. Jest dodatkowe powołanie z Ekstraklasy

Jerzy Brzęczek postanowił powołać dodatkowego zawodnika na mecz Czarnogóra - Polska. Reprezentacja do lat 21 zostanie uzupełniona piłkarzem z Ekstraklasy.

Kacper Pacocha/ PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek (Polska - Armenia)

Brzęczek reaguje. Szansa dla piłkarza Arki

Reprezentacja Polski do lat 21 znakomicie radzi sobie w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Jerzy Brzęczek może być dumny ze swoich podopiecznych. Po siedmiu spotkaniach Biało-Czerwoni mają na koncie komplet punktów i o trzy oczka wyprzedzają Włochów. Przed naszą kadrą starcie z Czarnogórą.

We wtorkowym pojedynku w Tuzi zabranie Mateusza Kowalczyka. Pomocnik GKS-u Katowice w rywalizacji z Armenią doznał kontuzji mięśniowej i już w 7. minucie został zmieniony przez Filipa Kocabę. 21-latek opuścił zgrupowanie.

Chociaż selekcjoner początkowo twierdził, że nie należy spodziewać się dodatkowego powołania, w sobotę zmienił decyzję. Na zgrupowaniu kadry U-21 pojawi się Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia.

Środkowy pomocnik w piątkowym spotkaniuz Rumunią spędził na boisku 62 minuty. Reprezentacja Polski do lat 20 wygrała 1:0. Zwycięską bramkę zdobył Norbert Barczak.