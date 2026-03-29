Boniek przewiduje przyszłość Lewandowskiego w kadrze. „Sprawa jest prosta”

Robert Lewandowski zbliża się do końca reprezentacyjnej kariery. Zbigniew Boniek uważa, że kluczową kwestią będzie wyjazd na mundial. W programie na kanale „Meczyki” przepowiedział, co postanowi napastnik Barcelony.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Lewandowski coraz bliżej emerytury w kadrze

Robert Lewandowski trafił do siatki w meczu barażowym z Albanią, pomagając reprezentacji Polski w awansie do finału. We wtorek rozstrzygnie się, czy Biało-Czerwoni zagrają na tegorocznych mistrzostwach świata.

Po wygranym meczu z Albanią Lewandowski nie krył wzruszenia, żegnając się z kibicami na PGE Narodowym. Te obrazki sugerują, że napastnik Barcelony jest coraz bliżej decyzji o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.

Zbigniew Boniek uważa, że kluczowa dla przyszłości Lewandowskiego będzie kwestia ewentualnego awansu na mundial. Jeśli do tego dojdzie, snajper wystąpi na turnieju, a następnie zakończy karierę w kadrze. W przypadku porażki w finale baraży ze Szwecją, dla kapitana będzie to sygnał, aby budować drużynę w kolejnych eliminacjach już bez niego.

– Wydaje mi się, że sprawa jest bardzo prosta – jeżeli Polacy pojadą na mistrzostwa świata, to Robert Lewandowski będzie grał do końca mundialu, a potem da sobie spokój. Jeżeli nie wygramy ze Szwecją, to wydaje mi się, że czas Roberta w reprezentacji powoli się skończy – stwierdził były prezes PZPN w rozmowie na kanale „Meczyki”.

Lewandowski ma poważny dylemat również w kontekście kariery klubowej. Jego umowa z Barceloną wygasa wraz z końcem sezonu.