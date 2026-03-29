Boniek przewiduje przyszłość Lewandowskiego w kadrze. „Sprawa jest prosta”

11:52, 29. marca 2026
Sebastian Janus
Źródło: Meczyki

Robert Lewandowski zbliża się do końca reprezentacyjnej kariery. Zbigniew Boniek uważa, że kluczową kwestią będzie wyjazd na mundial. W programie na kanale „Meczyki” przepowiedział, co postanowi napastnik Barcelony.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Lewandowski coraz bliżej emerytury w kadrze

Robert Lewandowski trafił do siatki w meczu barażowym z Albanią, pomagając reprezentacji Polski w awansie do finału. We wtorek rozstrzygnie się, czy Biało-Czerwoni zagrają na tegorocznych mistrzostwach świata.

Po wygranym meczu z Albanią Lewandowski nie krył wzruszenia, żegnając się z kibicami na PGE Narodowym. Te obrazki sugerują, że napastnik Barcelony jest coraz bliżej decyzji o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.

Zbigniew Boniek uważa, że kluczowa dla przyszłości Lewandowskiego będzie kwestia ewentualnego awansu na mundial. Jeśli do tego dojdzie, snajper wystąpi na turnieju, a następnie zakończy karierę w kadrze. W przypadku porażki w finale baraży ze Szwecją, dla kapitana będzie to sygnał, aby budować drużynę w kolejnych eliminacjach już bez niego.

– Wydaje mi się, że sprawa jest bardzo prosta – jeżeli Polacy pojadą na mistrzostwa świata, to Robert Lewandowski będzie grał do końca mundialu, a potem da sobie spokój. Jeżeli nie wygramy ze Szwecją, to wydaje mi się, że czas Roberta w reprezentacji powoli się skończy – stwierdził były prezes PZPN w rozmowie na kanale „Meczyki”.

Lewandowski ma poważny dylemat również w kontekście kariery klubowej. Jego umowa z Barceloną wygasa wraz z końcem sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości