Boniek podał skład na mecz ze Szwecją. Jest spore zaskoczenie

Zbigniew Boniek wskazał swój skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją w finale baraży o mundial. Były prezes PZPN zaskoczył kibiców swoimi wyborami.

Szwecja – Polska. Zbigniew Boniek wytypował skład Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski już we wtorek (31 marca, godz. 20:45) zmierzy się na wyjeździe ze Szwecją w finale baraży o mistrzostwa świata 2026. W półfinale Biało-Czerwoni pokonali Albanię (2:1) na PGE Narodowym w Warszawie. Bramki dla Polski zdobyli Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński.

Z kolei drużyna „Trzech Koron” pewnie pokonała Ukrainę (3:1) w meczu rozegranym w Walencji. Bohaterem Szwedów został Viktor Gyokeres, który ustrzelił hat-tricka. Natomiast wielkim nieobecnym w meczu z Albanią był Nicola Zalewski, który nie zagrał z powodu zawieszenia za żółte kartki. Wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy Romy wróci do wyjściowej jedenastki na mecz ze Szwecją.

Zbigniew Boniek wskazał skład na najbliższe spotkanie. Były prezes PZPN uważa, że miejsce między słupkami zachowa Kamil Grabara. W linii defensywnej nie zajdą zmiany. W pomocy Filipa Rózgę zastąpi Zalewski.

Grabara- Cash Kędziora Bednarek Kiwior Skóraś – Szymański Zieliński – Kamiński Zalewski – Lewandowski. Tak to widzę i do zobaczenia do jutra 🇵🇱⚽️🇵🇱 Forza Polska 🇵🇱 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 30, 2026

Zdaniem Bońka Oskar Pietuszewski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. 17-letni skrzydłowy zadebiutował w czwartek w kadrze narodowej. Kibice domagają się większej roli dla obcującego piłkarza. – Tak to widzę i do zobaczenia do jutra Forza Polska – napisał Boniek.

Skład Zbigniewa Bońka na mecz ze Szwecją:

Grabara- Cash Kędziora Bednarek Kiwior Skóraś – Szymański Zieliński – Kamiński Zalewski – Lewandowski