Złota Piłka wszechczasów dla Ronaldo! Pokonał Messiego

Złota Piłka to najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla piłkarza. W tym roku wybrano najlepszego w historii zwycięzcę plebiscytu France Football. Został nim Cristiano Ronaldo, wyprzedzając Leo Messiego.

Chun Yin Ng / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo najlepszym zdobywcą Złotej Piłki w historii

Złota Piłka została przyznana w miniony poniedziałek. Pierwszy raz w karierze otrzymał ją Harry Kane. Anglik pokonał w głosowaniu m.in. Kyliana Mbappe, a także Lamine Yamala. Blisko historycznego zwycięstwa była także Ewa Pajor. Niestety reprezentantka Polski zajęła 2. miejsce za Alexią Putellas. W międzyczasie trwało głosowanie France Football na najlepszego zdobywcę Złotej Piłki w historii. Faworytami byli Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

W odróżnieniu od corocznych nagród w głosowaniu mogli brać udział kibice z całego świata. Praktycznie od momentu rozpoczęcia głosowania na duże prowadzenie wyszedł Cristiano Ronaldo, dominując resztę stawki. Finalnie to właśnie Portugalczyk został zwycięzcą, a konkretnie jego triumf z 2008 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ronaldo został wybrany najlepszym zdobywcą Złotej Piłki w historii. Co ciekawe, wyróżniony został nie tylko jego triumf z 2008 roku, ale również Złota Piłka z 2016 i 2017 roku. Warto zauważyć, że w TOP 5 rankingu zdobywców Złotej Piłki znalazł się tylko on i Leo Messi. Argentyńczyk został wyróżniony za triumf w 2012 oraz 2023 roku. Dodajmy, że głosować można było także na innych zawodników m.in. Ronaldo Nazario, Johana Cruyffa czy Marco van Bastena.

TOP 5 zdobywców Złotej Piłki w historii: