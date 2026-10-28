Genoa - Juventus to mecz dziewiątej kolejki Serie A. Sprawdź, gdzie oglądać spotkanie ligi włoskiej, w telewizji oraz online. Początek rywalizacji o godzinie 20:45.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Genoa – Juventus: gdzie oglądać za darmo?

Genoa podejmie Juventus na Stadio Luigi Ferraris, gdzie w ostatnich tygodniach prezentowała się lepiej niż na wyjazdach. Drużyna z Ligurii chce oddalić się od strefy spadkowej, a kolejne zwycięstwo mogłoby dodać jej pewności siebie. Juventus ma większe ambicje i walczy o powrót do ścisłej czołówki. W związku z tym strata punktów w takim starciu byłaby dla niego niepożądanym scenariuszem.

Genoa pokonała w poprzedniej kolejce Venezię 1:0, a wcześniej przegrała na wyjeździe z Romą 0:2. Drużyna z Allianz Stadium również wygrała swój ostatni mecz ligowy, pokonując Lecce 2:0 po golach Westona McKenniego i Douglasa Luiza. Wcześniej ekipa Luciano Spallettiego uległa Lazio 0:3. Obie drużyny mają zatem za sobą zwycięstwa, ale Juventus będzie chciał ustabilizować formę i rozpocząć passę dobrych wyników.

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Jak włączyć transmisję meczu Genoa – Juventus?

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Po spełnieniu powyższych warunków dostęp do transmisji meczu Genoa – Juventus zostanie odblokowany. Dostęp uzyskasz na urządzeniach mobilnych oraz komputerach.

Genoa – Juventus: transmisja TV

Mecz dziewiątej kolejki Serie A będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2. To tam kibice zobaczą rywalizację na Stadio Luigi Ferraris. Rywalizację skomentuje Julian Kowalski.

Genoa – Juventus: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić również przez internet, za pośrednictwem platform udostępniających stację Eleven Sports 2. Transmisję wskazuje także serwis Superbet TV, zgodnie z zasadami dostępu obowiązującymi u poszczególnych operatorów. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL.

Gdzie oglądać mecz Genoa – Juventus? Transmisja ze spotkania Genoa – Juventus będzie dostępna w TV na antenie Eleven Sports 2 oraz w internecie dzięki usłudze Superbet TV. Kiedy odbędzie się mecz Genoa – Juventus? Spotkanie Genoa – Juventus odbędzie się w środę (28 października) o godzinie 20:45 na Stadio Luigi Ferraris.

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