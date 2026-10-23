Koniec wieloletniego czekania? Stomil Olsztyn ma powody do nadziei

Stomil Olsztyn jest coraz bliżej nowego stadionu. Jak poinformował profil Miasto Olsztyn na platformie Facebook, podpisano umowę na projekt przebudowy i rozbudowy obiektu.

fot. Miasto Olsztyn (Facebook) Na zdjęciu: Wizualizacja nowego stadionu Stomilu Olsztyn

Ważny sygnał dla kibiców Stomilu Olsztyn

Stomil Olsztyn i kibice klubu od lat czekają na nowoczesny dom dla drużyny. Podpisanie umowy otwiera kolejny etap inwestycji, która ma zmienić oblicze miejskiego stadionu. Za przygotowanie projektu odpowiada pracownia PIG Architekci. Projektanci otrzymali dziesięć miesięcy na opracowanie kompletnej dokumentacji, a wyznaczony termin jej ukończenia to 20 sierpnia 2027 roku.

Zakres prac nie ograniczy się do stworzenia ogólnej koncepcji. Dokumentacja ma objąć projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz szczegółowe rozwiązania niezbędne do rozpoczęcia robót. Dopiero po zakończeniu tego etapu miasto będzie mogło przejść do kolejnych procedur i przygotować się do realizacji inwestycji.

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Nowy stadion ma służyć nie tylko piłkarzom i kibicom podczas spotkań. Zgodnie z zapowiedziami obiekt będzie miał charakter wielofunkcyjny, tak aby można było korzystać z niego również poza dniami meczowymi.

– Chcemy, żeby ten obiekt żył nie tylko podczas meczów – podkreślił Michał Lah, przedstawiciel pracowni PIG Architekci. Na znaczenie inwestycji dla lokalnego środowiska piłkarskiego zwrócił uwagę także Jarosław Kukliński, przewodniczący rady nadzorczej Stomilu.

Przed Olsztynem pozostają jeszcze kolejne ważne kroki. Po przygotowaniu dokumentacji miasto będzie musiało przeprowadzić przetargi na wybór wykonawcy oraz inżyniera kontraktu. Dopiero później możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Podpisana umowa nie oznacza zatem natychmiastowego wejścia na plac budowy, ale przybliża realizację projektu, na który czekają mieszkańcy Olsztyna i sympatycy Stomilu.