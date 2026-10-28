Manchester City – Brighton: gdzie oglądać za darmo? Transmisja TV i online (28.10.2026)

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mateo Kovacić

Manchester City – Brighton: gdzie oglądać?

Manchester City podejmie Brighton w jednym z ciekawszych spotkań tej rundy EFL Cup. Zespół z Etihad Stadium będzie chciał szybko odpowiedzieć na ligową porażkę z Aston Villą, która przerwała jego dobrą passę. Ekipa z Amex Stadium również ma wysokie aspiracje i udowodniła już, że potrafi rywalizować z najlepszymi zespołami w Anglii. W pucharowym starciu nie będzie miejsca na kalkulacje, ponieważ tylko zwycięzca wywalczy awans do ćwierćfinału.

Manchester City przystępuje do rywalizacji po przegranej z Aston Villą w Premier League, która była jego pierwszą porażką ligową w sezonie. Wcześniej drużyna prezentowała bardzo dobrą dyspozycję. Brighton także ma za sobą udane występy, eliminując już Manchester United z EFL Cup, a w lidze pokonało Arsenal 3:0. Goście nie będą zatem łatwym przeciwnikiem, a ich ostatnie wyniki pokazują, że mogą postawić faworytowi trudne warunki.

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Manchester City – Brighton: transmisja TV

Mecz w ramach 1/8 finału EFL Cup nie został ujęty w zapowiadanej transmisji na antenie TVP1. Kibice będą mogli śledzić spotkanie za pośrednictwem internetowych kanałów TVP Sport oraz Superbet TV.

Manchester City – Brighton: transmisja online

Darmowa transmisja ze starcie będzie możliwa dzięki usłudze Superbet TV. Wystarczy zarejestrować się u bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Brighton? Transmisja meczu Manchester City – Brighton nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji, za to online między innymi w usłudze Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Brighton? Mecz Manchester City – Brighton zostanie rozegrany w środę, 28 października 2026 roku o godzinie 20:30.

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