Lewandowski bez gola. Trwa koszmarna seria w Chicago Fire

Robert Lewandowski ponownie nie wpisał się na listę strzelców. W meczu Chicago Fire z Orlando City padł remis (2:2). Dla reprezentanta Polski było to ósme z rzędu spotkanie bez strzelonego gola.

fot. Lev radin / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie strzelił bramki od ośmiu meczów

Chicago Fire od jakiegoś czasu może być pewne gry w fazie play-off. W końcówce sezonu zasadniczego walczą jednak o jak najlepsze rozstawienie przed najważniejszą częścią sezonu. W nocy ze środy na czwartek podopieczni Gregga Berhaltera podejmowali przed własną publicznością Orlando City. Pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał Robert Lewandowski, który znowu nie wpisał się na listę strzelców.

Mimo nieskuteczności polskiego napastnika Chicago Fire wyszarpało punkty w starciu z Orlando. Mecz zakończył się wynikiem (2:2), a dla „Strażaków” strzelali Jonatan Bamba i Maren Haile-Selassie. Po drugiej stronie błyszczał Antoine Griezmann, który strzelił gola i zaliczył asystę.

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Dla Lewandowskiego był to ósmy mecz z rzędu bez strzelonego gola. To jedna z najgorszych serii napastnika w karierze. Przypomnijmy, że 38-latek przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w lipcu tego roku. Łącznie wystąpił w 21 meczach, w których strzelił 7 bramek i zanotował 3 asysty.

Ekipa z Wietrznego Miasta do końca sezonu zasadniczego ma jeszcze dwa spotkania. Już w niedzielę zagrają z Colorado Rapids. Z kolei w przyszłym tygodniu zakończą pierwszą fazę rozgrywek domowym spotkaniem z Columbus Crew.