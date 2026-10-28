Liverpool – Chelsea: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (28.10.2026)

Liverpool i Chelsea zmierzą się w krajowym pucharze. Będzie to starcie w ramach 1/8 finału Carabao Cup. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w TV oraz online.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool – Chelsea: gdzie oglądać?

Liverpool i Chelsea to sąsiedzi w tabeli Premier League. Po 8. kolejkach zajmują kolejno 4. i 5. miejsce. Dzielą ich zaledwie dwa punkty. Z dorobkiem piętnastu punktów wyższą pozycję zajmują The Reds. Nadchodzące spotkanie będzie ich pierwszym bezpośrednim starciem w tym sezonie. W poprzedniej kampanii lepsi byli Londyńczycy wygrywając u siebie (2:1) i remisując na wyjeździe (1:1).

Stawką spotkania będzie awans do ćwierćfinału Carabao Cup. W poprzedniej rundzie Liverpool pokonał Tottenham (3:1), a Chelsea rozbiła Leeds (6:3).

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Liverpool – Chelsea: transmisja TV

Mecz Liverpool – Chelsea w ramach 1/8 finału Carabao Cup odbędzie się w środę, 28 października 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja zostanie przeprowadzona w TV na kanale TVP 1.

Liverpool – Chelsea: transmisja online

Od niedawna mecze Carabao Cup można oglądać w TVP Sport, a co za tym idzie, także na stronie sport.tvp.pl Darmowa transmisja jest również możliwa dzięki usłudze Superbet TV. Wystarczy zarejestrować się u bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Chelsea? Transmisja meczu Liverpool – Chelsea będzie dostępna w TV na kanale TVP 1, a także online w usłudze Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool – Chelsea? Mecz Liverpool – Chelsea zostanie rozegrany w środę, 28 października 2026 roku o godzinie 21:00.

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