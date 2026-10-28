Gavi może odejść z Barcelony. Gigant rozważa transfer

Gavi w tym sezonie pełni tylko rolę rezerwowego w FC Barcelonie. W ostatnich dwóch ważnych meczach z PSG i Realem Madryt zagrał tylko 30 minut. Mundo Deportivo pisze o możliwym odejściu z klubu.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Gavi

Gavi na celowniku PSG

FC Barcelona ma za sobą bardzo trudny, a zarazem nieudany tydzień. Podopieczni Hansiego Flicka po imponującej serii zwycięstw nagle przegrali dwa mecze z rzędu. Na początek przyszła porażka z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów (2:4), a następnie przegrali z Realem Madryt w El Clasico (1:2).

Hiszpańskie media zwracają uwagę, że mało okazji do zaprezentowania swoich umiejętności w kluczowych spotkaniach dostał Gavi. 22-letni pomocnik wystąpił tylko w jednym spotkaniu w europejskich pucharach, ale na murawie przebywał jedynie przez 30 minut. W starciu z Realem nie podniósł się z ławki. To kolejny sygnał, że spadł w hierarchii pomocników. W tym sezonie ma na swoim koncie tylko 7 występów i zaledwie 191 minut w nogach.

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Z informacji Mundo Deportivo wynika, że jeśli sytuacja Gaviego nie ulegnie poprawie, pod uwagę będzie trzeba wziąć zmianę otoczenia. Reprezentant Hiszpanii rozumie, że konkurencja w Barcelonie jest bardzo duża i chce walczyć o miejsce w składzie. Natomiast jeśli pojawi się oferta z innego dużego klubu, weźmie ją pod uwagę. Panuje przekonanie, że od dawna interesuje się nim Paris Saint-Germain. Fanem pomocnika jest Luis Enrique.

Gavi debiutował w Barcelonie w sezonie 2021/2022. Łącznie wystąpił już w 173 meczach, w których strzelił 10 goli i zaliczył 18 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Jest wyceniany na 25 milionów euro. Jeszcze dwa lata temu jego wartość wynosiła 90 mln euro.