PSG wybrało następcę Kvaratskhelii. To gwiazda Bundesligi

Khvicha Kvaratskhelia zerwał więzadła krzyżowe i nie zagra już w tym sezonie. Paris Saint-Germain rozgląda się za nowym skrzydłowym. Na celowniku znalazła się gwiazda Bundesligi - Ibrahim Maza.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Ibrahim Maza celem transferowym PSG

Paris Saint-Germain w poprzednim tygodniu rywalizował z Barceloną w Lidze Mistrzów. Po spotkaniu klub poinformował o kontuzjach trzech kluczowych zawodników. Na kilka tygodni wypadli Ousmane Dembele i Marquinhos. Z kolei Khvicha Kvaratskhelia zerwał więzadła krzyżowe, przez co nie zagra już do końca sezonu. To poważne osłabienie, ponieważ Gruzin jest jednym z najlepszych zawodników zespołu.

Luis Enrique obecnie musi łatać dziury w składzie pozostałymi piłkarzami lub graczami z drużyn młodzieżowych. Natomiast w styczniu należy spodziewać się transferu nowego skrzydłowego. Florian Plettenberg poinformował, kto znalazł się w kręgu zainteresowań Paris Saint-Germain.

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Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Kvaratskhelii jest Ibrahim Maza, czyli piłkarz Bayeru Leverkusen. Jak donosi dziennikarz, otoczenia piłkarza wie o planach PSG. Niemniej jednak jego obecny klub nie zamierza sprzedawać 20-latka. Zamiast tego planują przedłużyć z nim kontrakt. Obecna umowa obowiązuje do 2030 roku, lecz forma zawodnika sprawia, że bez wątpienia zasługuje na nową umowę i pokaźną podwyżkę.

Maza urodził się w Niemczech, lecz na arenie międzynarodowej broni barw Algierii, dla której rozegrał już 24 spotkania. Bayer Leverkusen ściągnął go latem 2025 roku z Herthy za 12 milionów euro. Na ten moment jest już wyceniany na 50 mln euro. W tym sezonie strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty w 10 meczach.