Pietuszewski po badaniach. Wiadomo, co z gwiazdą Porto

Oskar Pietuszewski na rozgrzewce przed meczem z Gil Vicente doznał kontuzji. Dodatkowe badania wykazały uraz mięśniowy. A Bola sugeruje, że reprezentant Polski opuści tylko jedno spotkanie FC Porto.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski kontuzjowany. Tyle potrwa przerwa Polaka

Oskar Pietuszewski dopiero co wrócił do regularnej gry po kontuzji, a już doznał kolejnego urazu. W miniony weekend znalazł się w wyjściowej jedenastce FC Porto na spotkanie z Gil Vicente, ale ostatecznie nie pojawił się na boisku. Powodem była kontuzja, jakiej nabawił się w trakcie rozgrzewki. Jego miejsce zajął Borja Sainz, który strzelił zwycięskiego gola, gwarantując mistrzom kraju komplet punktów.

Pietuszewski musiał przejść dodatkowe badania, które miały określić, jak poważny jest to uraz. Na szczęście okazało się, że to tylko drobna kontuzja mięśniowa w lewym udzie. A Bola informuje, że nastolatek szybko wróci na boisko. Ma opuścić tylko jeden mecz FC Porto.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wychodzi więc na to, że reprezentant Polski nie zagra w środę przeciwko Academico de Viseu w ramach Pucharu Ligi Portugalskiej. Porto będzie walczyć o awans do półfinału. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do składu powinien wrócić na starcie z Estoril, które odbędzie się w weekend.

Ze względu na problemy zdrowotne Oskar Pietuszewski ma na swoim koncie jedynie cztery mecze w tym sezonie i jednego gola. Łącznie spędził na boisku zaledwie 105 minut. W tym czasie dwukrotnie wystąpił także w barwach reprezentacji Polski podczas ostatnich spotkań w Lidze Narodów.