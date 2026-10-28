Yamal zareagował na wyniki Złotej Piłki. Co za pewność siebie

Lamine Yamal musiał obejść się smakiem. Złota Piłka ponownie przeszła mu koło nosa. Nastolatek z FC Barcelony zaragował na wyniki plebiscytu poprzez swoje media społecznościowe.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal wierzy, że pewnego dnia wygra Złotą Piłkę

Lamine Yamal ma dopiero 19 lat, a jego CV jest bogatsze niż niejednego doświadczonego piłkarza. Nastolatek ma na swoim koncie m.in. mistrzostwo świata oraz mistrzostwo Europy. Z FC Barceloną wygrywał trzy razy mistrzostwo Hiszpanii, raz Puchar Króla oraz dwa razy Superpuchar Hiszpanii. Na swoim koncie ma także nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza na świecie w 2024 oraz 2026 roku. W kolekcji brakuje mu jednak Złotej Piłki.

Dwa lata z rzędu Yamal był jednym z głównych faworytów do zdobycia nagrody. W poprzednim roku musiał uznać wyższość Ousmane Dembele, zajmując 2. miejsce. W tegorocznym plebiscycie France Football zajął 3. miejsce za plecami Kyliana Mbappe oraz Harry’ego Kane’a.

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Za pośrednictwem Instagrama piłkarz zareagował na wyniki Złotej Piłki. Pogratulował zwycięzcom, ale jednocześnie zapowiedział, że jego moment jeszcze nadejdzie. Z racji wieku chyba każdy jest pewny tego, że pewnego dnia Lamine Yamal zostanie wybrany najlepszym piłkarzem na świecie.

– Mój moment nadejdzie. Dobre rzeczy wymagają czasu, a ja wierzę w drogę, którą podążam. Bez pośpiechu, ale z entuzjazmem i spokojnym przekonaniem, że pewnego dnia przyjdzie również moja kolej. Gratuluję zwycięzcom. Teraz ponownie skupiam się na tym, co najważniejsze, czyli na tym, by FC Barcelona znów zaczęła zdobywać trofea – napisał Lamine Yamal na swoim Instagramie.

W tym sezonie Yamal ma na swoim koncie 10 goli i 10 asyst w 13 meczach.