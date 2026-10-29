Lewandowski zareagował na triumf Kane’a. Tak skomentował Złotą Piłkę

Harry Kane w poniedziałek otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie w sezonie 2025/2026. Po czasie na triumf napastnika Bayernu Monachium zareagował Robert Lewandowski.

fot. diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane dostał Złotą Piłkę, Lewandowski zareagował

W poniedziałek (26 października) odbyła się gala France Football, podczas której przyznana została Złota Piłka. Tegoroczny plebiscyt był jednym z najbardziej wyrównanych w ostatnich latach. Praktycznie do ostatniego momentu nie było wiadomo, kto zostanie zwycięzcą. Finalnie prestiżowa nagroda trafiła do Harry’ego Kane’a, który niewielką ilością głosów wyprzedził Kyliana Mbappe. Trzecie miejsce zajął Lamine Yamal.

Kane jest pierwszym Anglikiem od 25 lat, a także pierwszym napastnikiem Bayernu Monachium od 45 lat, który wygrał Złotą Piłkę. W przypadku niemieckiego klubu ostatnim zwycięzcą prestiżowej nagrody był Karl-Heinze Rummenigge w 1981 roku.

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Warto zwrócić uwagę, że fanowskie konta Bayernu Monachium krytykowały m.in. Roberta Lewandowskiego, ponieważ nie pogratulował on triumfu młodszemu koledze. Okazuje się, że to kompletna bzdura, ponieważ 38-latek odczekał chwilę i złożył gratulację pod oficjalnym wpisem klubu w mediach społecznościowych. „Gratulacje! Mia san mia” – napisał polski piłkarz w komentarzu.

Przypomnijmy, że Lewandowski podobnie jak Kane również grał w barwach Bayernu Monachium. W 2020 roku był faworytem do Złotej Piłki, lecz plebiscyt odwołano. Podobnie było w 2021 roku, lecz wtedy nagroda z niezrozumianych względów trafiła do Leo Messiego.