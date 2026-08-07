Wolfsburg dokonał wyboru. Polski bramkarz ma zastąpić Grabarę!

08:18, 7. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  VfL Wolfsburg

Kamil Grabara czeka na transfer, a Wolfsburg szykuje się do gry na zapleczu Bundesligi. Trener Tobias Strobl potwierdził, że między słupkami stanie 18-letni Jakub Zieliński.

Kamil Grabara
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fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

18-letni Zieliński następcą Grabary w Wolfsburgu

Wolfsburg w minionym sezonie spisywał się fatalnie i zasłużenie spadł z Bundesligi. Dla klubu był to sygnał do przebudowy. Teraz szykuje się do gry na zapleczu niemieckiej ekstraklasy, oczywiście z zamiarem szybkiego powrotu do elity.

Pierwszy ligowy mecz Wilków już w sobotę. Przed inauguracją sezonu do wyjaśnienia pozostawała kwestia obsady bramki. Wiadomo, że klub nie liczy już na Kamila Grabarę, który nosi się z zamiarem zmiany otoczenia. Wyczekuje transferu, choć do tej pory nie otrzymał jeszcze satysfakcjonującej oferty. Prędzej czy później jednak Grabara ma opuścić drużynę, dlatego nie figuruje w planach szkoleniowca.

W obliczu kontuzji Timona Wellenreuthera szansę ma otrzymać Jakub Zieliński. 18-latek w zeszłym roku opuścił Legię Warszawa i dołączył właśnie do Wolfsburga. W sobotę doczeka się oficjalnego debiutu.

– Nie będziemy trzymać tej decyzji w tajemnicy. Kuba będzie pierwszym bramkarzem podczas nieobecność Timona. Cieszymy się z tego, ponieważ zasługuje na szansę. Ma nie tylko ogromny potencjał, ale i wymaganą jakość oraz regularność – przekazał szkoleniowiec Wolfsburga Tobias Strobl.

Zieliński walczy o to, aby pozostać numerem jeden w bramce także po powrocie Wellenreuthera. Sztab Wolfsburga wierzy, że ten sobie poradzi.

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