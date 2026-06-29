Wielkie słowa o Lewandowskim. Tak trener Chicago Fire nazwał Polaka

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

„Na tak wielkich piłkarzy jak Lewandowski trzeba czekać”

Robert Lewandowski wybrał nowy klub. Saga transferowa z udziałem polskiego piłkarza oficjalnie dobiegła końca. Fabrizio Romano poinformował, że 37-latek zwiąże się dwuletnim kontraktem z Chicago Fire. Do sfinalizowania transakcji pozostały jedynie testy medyczne.

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Amerykański klub od kilku miesięcy starał się przekonać Lewandowskiego. Polak jakiś czas temu razem ze swoim zespołem doradców pojawił się w Chicago, gdzie spotkał się z trenerem oraz zarządem. Spotkanie miało na celu rozwiać jego wątpliwości przed transferem. Wygląda na to, że się udało, bo finalnie zamieni Barcelonę na Wietrzne Miasto w Stanach Zjednoczonych.

Janusz Michallik na kanale TVP Sport ujawnił przebieg rozmowy z trenerem Chicago Fire. Gregg Berhalter w prywatnej rozmowie zdradził ekspertowi, że na tak wielkich piłkarzy, jak Lewandowski trzeba poczekać, żeby podjęli decyzję w dogodnym dla siebie czasie.

– Rozmawiałem kilka dni temu z trenerem Chicago Fire. Powiedziałem mu, że zrobił absolutnie wszystko, żeby pozyskać Lewandowskiego. Mam ogromny szacunek do Gregga Berhaltera, bo powiedział, że na tak wielkich piłkarzy, jak „Lewy” trzeba czekać i dać czas, żeby podjęli decyzję. Dla mnie ten transfer to rewelacja – powiedział Janusz Michallik w TVP Sport.

Chicago Fire jest w trakcie rozgrywek ligowych, które zostały jedynie wstrzymane na czas Mistrzostw Świata. Obecnie zajmują 3. miejsce w Konferencji Wschodniej MLS ze stratą siedmiu punktów do lidera, którym jest Nashville SC.