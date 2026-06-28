Romano przemówił ws. Lewandowskiego. „Oferta leży na stole”

Robert Lewandowski w dalszym ciągu nie wybrał swojego nowego klubu. Fabrizio Romano w wywiadzie na kanale "Meczyki" twierdzi, że najbardziej prawdopodobną opcją pozostaje Chicago Fire.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski ma konkretną ofertę. Decyzja coraz bliżej

Robert Lewandowski po rozstaniu z Barceloną dalej nie wybrał nowego pracodawcy. Nie zamierza oczywiście kończyć piłkarskiej kariery, więc prędzej czy później zwiąże się z kolejnym klubem. Na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony z wieloma kierunkami – w tym między innymi Włochami, Turcją, Arabią Saudyjską czy Stanami Zjednoczonymi. Obecnie najbliżej mu do gry w MLS, co potwierdza Fabrizio Romano. Nieustannie zabiega o niego Chicago Fire, które przygotowało propozycję kontraktu i wyczekuje jego ostatecznej decyzji.

– Myślę, że przejście do Chicago to wciąż najbardziej prawdopodobna opcja. Oferta leży na stole, na dwa lub trzy lata, jak woli. Teraz wszystko zależy od Roberta. Możemy tylko czekać. Jest wolnym strzelcem który może zdecydować, co zechce. (…) Wkrótce, pewnie w ciągu najbliższych dni, poznamy odpowiedź – przekazał Romano w wywiadzie na kanale „Meczyki”.

🗣️ @FabrizioRomano o potencjalnym transferze Roberta Lewandowskiego:



– Myślę, że przejście do Chicago to wciąż najbardziej prawdopodobna opcja. Oferta leży na stole – na dwa lub trzy lata, jak woli.



– Teraz wszystko zależy od Roberta. Możemy tylko czekać. Jest wolnym strzelcem,… pic.twitter.com/m7Gys2jsTj — Meczyki.pl (@Meczykipl) June 28, 2026

Lewandowski udał się niedawno do Stanów Zjednoczonych, aby dowiedzieć się więcej o projekcie i porozmawiać z przedstawicielami klubu. Chicago Fire jest zdeterminowane, aby zakontraktować polskiego gwiazdora, ale na dzisiaj decyzji jeszcze nie ma.

Ostatnie cztery lata Lewandowski spędził w Barcelonie, z którą trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii. Po sezonie 2025/2026 strony uznały, że to dobry moment, aby zakończyć współpracę.

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