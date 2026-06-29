Gdzie oglądać Wimbledon? Mecze Wimbledonu dzisiaj (poniedziałek, 29.06.2026)

Wimbledon 2026 rozpoczyna się w poniedziałek 29 czerwca. Już pierwszego dnia na kortach zobaczymy kilku reprezentantów Polski, w tym Huberta Hurkacza, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Maję Chwalińską. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje TV i online.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Gdzie oglądać Wimbledon?

Wimbledon 2026 można oglądać w telewizji na sportowych antenach Polsatu. Transmisje z pierwszego dnia turnieju będą dostępne między innymi na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport 2, Polsat Sport 3, Polsat Sport Fight, Polsat Sport Extra oraz Polsat Sport Premium.

Wszystkie mecze Wimbledonu można śledzić również online w serwisie Polsat Box Go. To właśnie tam dostępne będą transmisje z wielu kortów, w tym spotkania reprezentantów Polski oraz mecze największych gwiazd turnieju.

Gdzie oglądać Wimbledon za darmo?

Transmisje wszystkich meczów Wimbledonu dostępne będą także w STS TV. Aby oglądać spotkania za darmo, należy spełnić proste warunki aktywacji dostępu.

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24 godzin przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Po spełnieniu warunków przejdź do zakładki „zakłady live” i wybierz interesujący mecz Wimbledonu.

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Gdzie oglądać Wimbledon 2026 w TV?

Wimbledon 2026 będzie transmitowany w telewizji na kanałach Polsatu Sport. Pierwszego dnia turnieju mecze pokażą między innymi Polsat Sport 1, Polsat Sport 2, Polsat Sport 3, Polsat Sport Fight, Polsat Sport Extra 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Sport Extra 3, Polsat Sport Extra 4 oraz Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2.

Najważniejsze mecze z udziałem polskich tenisistów zaplanowano na głównych antenach. Spotkania Mai Chwalińskiej, Huberta Hurkacza oraz Magdy Linette pokaże Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, natomiast mecz Magdaleny Fręch będzie dostępny między innymi na Polsat Sport 3.

Wimbledon 2026: transmisja online

Transmisje online z Wimbledonu 2026 będą dostępne w Polsat Box Go oraz STS TV. Platformy pokażą wszystkie mecze turnieju, w tym spotkania rozgrywane na kortach dodatkowych.

Kto dziś gra na Wimbledonie? Poniedziałek 29.06.2026

Pierwszego dnia Wimbledonu 2026 na kortach zobaczymy aż czworo reprezentantów Polski. Rywalizację rozpocznie Maja Chwalińska, która o godzinie 12:00 zmierzy się z Mananchayą Sawangkaew. O 14:00 Hubert Hurkacz zagra z Casperem Ruudem, a później wystąpią Magdalena Fręch oraz Magda Linette.

Dla Hurkacza będzie to bardzo wymagający początek turnieju, choć trawa zdecydowanie bardziej odpowiada jego stylowi gry niż Casperowi Ruudowi. Magda Linette trafiła na Mirrę Andriejewą, czyli jedną z największych gwiazd kobiecego touru, natomiast Magdalena Fręch zmierzy się z Anną Kalinską. Maja Chwalińska spróbuje potwierdzić świetną formę po znakomitym występie w Paryżu.

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Wimbledon 2026 mecze dzisiaj (poniedziałek, 29.06.2026)

ATP – singiel

12:00 Jodar R. – Gill F.

12:00 Kovacevic A. – Van De Zandschulp B.

12:00 Mochizuki S. – Basing M.

12:00 Nava E. – Buse I.

12:00 Rublow A. – Safiullin R.

12:00 Shapovalov D. – Carreno-Busta P.

12:00 Svrcina D. – Tien L.

12:00 Trungelliti M. – Damm M.

12:00 Van Assche L. – Fucsovics M.

12:00 Vukic A. – Brooksby J.

13:30 Muller A. – Paul T.

13:30 Rinderknech A. – Tarvet O.

13:30 Zheng M. – Norrie C.

14:00 Borges N. – Boyer T.

14:00 Gaston H. – Tsitsipas S.

14:00 Kwon S. – Landaluce M.

14:00 Medjedovic H. – Ofner S.

14:00 Ruud C. – Hurkacz H.

14:00 Ugo Carabelli C. – Merida Aguilar D.

14:30 Sinner J. – Kecmanović M.

15:00 Quinn E. – Darderi L.

15:00 Walton A. – Prizmic D.

15:30 Auger-Aliassime F. – Szewczenko A.

15:30 Bautista R. – Fonseca J.

15:30 Cilić M. – Miedwiediew D.

15:30 Davidovich Fokina A. – Cerundolo J. M.

15:30 Struff J-L. – Baez S.

15:30 Tirante T. A. – Marozsan F.

15:30 Vallejo D. – Mejia N.

17:00 De Jong J. – Hijikata R.

17:00 Nakashima B. – Pinnington Jones J.

18:00 Wu Y. – Djoković N.

WTA – singiel

12:00 Bencic B. – Stojsavljevic M.

12:00 Cristian J. – Jovic I.

12:00 Pegula J. – Vidmanova D.

12:00 Sawangkaew M. – Chwalińska M.

12:00 Sorribes Tormo S. – Jimenez Kasintseva V.

13:30 Li A. – Sonmez Z.

13:30 Wang Xin. – Cocciaretto E.

14:00 Andreescu B. – Zhang S.

14:00 Ostapenko J. – Dart H.

14:00 Parks A. – Dudeney A.

14:00 Putincewa J. – Maria T.

Odwołane: Ruzic A. – Raducanu E.

15:30 Muchova K. – Zacharowa A.

16:00 Jacquemot E. – Osaka N.

16:00 Liu C. – Vandewinkel H.

16:00 Oliynykova O. – Kessler M.

16:00 Stearns P. – Bartunkova N.

16:00 Tararudee L. – Tagger L.

16:00 Xu M. – Kasatkina D.

16:30 Sabalenka A. – Kostovic T.

17:00 Fręch M. – Kalinskaya A.

17:30 Aleksandrowa J. – Udvardy P.

17:30 Bouzas Maneiro J. – Potapowa A.

17:30 Fernandez L. – Tjen J.

17:30 Gasanowa A. – Arango E.

17:30 Jastremska D. – Ito A.

17:30 Jones F. – Parry D.

17:30 Korpatsch T. – Gauff C.

17:30 Krejcikova B. – Klugman H.

17:30 Linette M. – Andriejewa M.

17:30 Sierra S. – Bondar A.

17:30 Siniakova K. – Zheng Q.

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