Juventus rozpoczął rozmowy ws. transferu obrońcy

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Muharemović może ponownie założyć koszulkę Juventusu

Juventus pracuje nad pierwszymi wzmocnieniami przed nowym sezonem. Klub prowadzi działania związane z pozyskaniem napastnika, bramkarza oraz środkowego obrońcy. Oprócz rozmów dotyczących Randala Kolo Muaniego i poszukiwań nowego golkipera działacze skupili się również na wzmocnieniu defensywy. Na czele listy kandydatów znalazł się Tarik Muharemović z Sassuolo.

Według Matteo Moretto rozpoczęły się już pierwsze konkretne kontakty między Juventusem a Sassuolo. Dla 22-letniego reprezentanta Bośni byłby to powrót do Turynu. Muharemović występował w barwach Juventusu w latach 2021–2024. Najpierw grał w zespole Primavery, a później w Juventusie Next Gen. W tym czasie rozegrał 57 spotkań i zdobył dwie bramki.

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Latem 2024 roku obrońca przeniósł się do Sassuolo na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za około pięć milionów euro. Tam szybko potwierdził swoje umiejętności. Najpierw pomógł drużynie wywalczyć awans do Serie A, a w ostatnim sezonie wystąpił w 32 meczach. Zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty, zwracając na siebie uwagę kilku klubów.

Według źródła w ostatnich miesiącach Muharemovicia obserwowały Inter oraz zespoły z Premier League. To jednak Juventus jako pierwszy przeszedł do konkretnych działań. Klub posiada prawo do 50 procent kwoty z przyszłej sprzedaży zawodnika, dlatego może sprowadzić go za około 20 milionów euro. Sassuolo wycenia defensora na 40 milionów euro dla pozostałych zainteresowanych. Giovanni Carnevali liczy jednak na wynegocjowanie jeszcze korzystniejszych warunków podczas kolejnych rozmów.