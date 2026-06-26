Manchester United monitoruje postępy perełki meksykańskiego futbolu

Gilberto Mora uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy na świecie. Jego postępy bacznie obserwuje m.in. Manchester United - donosi serwis TEAMtalk.

Chris Fryatt / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Gilberto Mora przyciągnął uwagę Manchesteru United

Manchester United zamierza poważnie wzmocnić swój skład podczas obecnego letniego okienka. Polityka transferowa angielskiego klubu zakłada zarówno sprowadzanie piłkarzy gotowych do gry w podstawowym składzie, jak i młodych, perspektywicznych zawodników z myślą o przyszłości. Niewykluczone, że już wkrótce na Old Trafford trafi jeden z najbardziej obiecujących talentów meksykańskiego futbolu.

Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, Manchester United włączył się do walki o zakontraktowanie Gilberto Mory z Clubu Tijuana. 17-letni ofensywny pomocnik uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy na świecie w swojej kategorii wiekowej.

Zainteresowanie jego usługami wykazują również Real Madryt, FC Barcelona, Manchester City, Arsenal, Chelsea oraz Liverpool. Czerwone Diabły będą więc musiały pokonać wyjątkowo silną konkurencję, jeśli chcą przekonać zdolnego zawodnika do przeprowadzki na Old Trafford.

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Mimo młodego wieku Gilberto Mora regularnie występuje już na poziomie seniorskim. Niedawno zadebiutował w reprezentacji Meksyku, dla której rozegrał 10 spotkań i zanotował 1 asystę w wygranym 1:0 półfinale Gold Cup z Hondurasem. Jest również częścią kadry narodowej na trwających mistrzostwach świata 2026. W piłce klubowej ma na swoim koncie 53 mecze, 10 bramek oraz 2 ostatnie podania. Serwis „Transfermarkt” wycenia utalentowanego pomocnika na około 10 milionów euro. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą niedawno został przedłużony i obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.