Legia Warszawa straci kolejnego pomocnika? Chce go klub Ekstraklasy

Motor Lublin zainteresował się transferem Wojciecha Urbańskiego z Legii Warszawa. Zwolennikiem tego ruchu był jeszcze Mateusz Stolarski - ujawnia "Przegląd Sportowy Onet". Stołeczny klub może stracić kolejnego pomocnika.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Urbański zamieni Legię na Motor? Chciał go jeszcze Stolarski

Legia Warszawa straciła tego lata Juergena Elitima, który nie przedłużył wygasającej umowy. Ostatnio rozstała się również z Kacprem Urbańskim – podjęła tę sensacyjną decyzję z powodów finansowych. Nie jest tajemnicą, że 11-krotny reprezentant Polski przychodził do niej z wielkimi oczekiwaniami, a co za tym idzie – otrzymał bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Wojskowi uznali, że najkorzystniejsze będzie przedwczesne zakończenie współpracy i rozwiązanie obowiązującego kontraktu. Urbański dołączył już do Górnika Zabrze.

Priorytetem Legii na teraz jest więc wzmocnienie środka pola, o czym mówi sam Marek Papszun. Problem w tym, że wkrótce może stracić kolejnego pomocnika. „Przegląd Sportowy Onet” ujawnia, że na liście życzeń Motoru Lublin ma znajdować się nazwisko Wojciecha Urbańskiego. Szczególnym zwolennikiem jego transferu był jeszcze Mateusz Stolarski, natomiast nie wiadomo, jak do tego tematu podchodzi Mariusz Misiura.

Z pewnością 21-latek w Motorze mógłby grać pierwsze skrzypce. W Legii jest tylko jednym z wielu, a miniony sezon zakończył z dorobkiem niespełna 1200 minut spędzonych na murawie.

Motor powoli rusza z transferami. Tego lata dokonała się w Lublinie prawdziwa rewolucja kadrowa – odeszło już 12 zawodników, a do tego Zbigniew Jakubas zdecydował się na zmianę na ławce trenerskiej.

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