Wieczysta kontynuuje transferową ofensywę. Wzmocni ją piłkarz Lechii

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta sprowadza kolejnych zawodników

Wieczysta Kraków po awansie do Ekstraklasy ma oczywiście zamiar się w niej utrzymać. Tego lata stawia na rewolucję kadrową – poinformowała już wcześniej o odejściach takich piłkarzy, jak Jacek Góralski, Michał Trąbka, Carlitos, Daniel Mikołajewski, Maciej Gajos, Rafał Pietrzak czy Michał Pazdan. Ogłosiła natomiast trzy transfery. Do drużyny Kazimierza Moskala dołączyli dotąd Ben Lederman, Duje Dujmović oraz Tobias Christensen.

Na tym oczywiście nie koniec. W związku z licznymi odejściami braki kadrowe są poważne, więc Wieczysta spędzi najbliższe tygodnie na ich uzupełnieniu. Mateusz Miga informuje, że na testach medycznych przed transferem do krakowskiego klubu przebywają dwaj kolejni zawodnicy – to Matus Vojtko oraz Christoper Lungoyi. Pierwszy jest znany kibicom z gry dla Lechii Gdańsk. Po spadku z Ekstraklasy rozwiązał kontrakt, a teraz dołączy do beniaminka. Lungoyi z kolei ma za sobą sezon w tureckiej ekstraklasie, a do Wieczystej trafi w ramach transferu definitywnego z Gaziantep FK.

🚨 Dwa kolejne wzmocnienia Wieczystej.



Na testach medycznych są dziś Matúš Vojtko i Christopher Lungoyi. Jeśli nic się nie wysypie, szybka finalizacja. @sport_tvppl — Mateusz Miga (@MateuszMiga) June 26, 2026

W kolejnych dniach Wieczysta będzie pracować przede wszystkim nad transferami bramkarza czy napastnika. W obliczu rozstania z Pazdanem poszukiwany jest także przynajmniej jeszcze jeden środkowy obrońca.

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