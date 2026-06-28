Raphinha chce wrócić do gry na MŚ. Padł termin

Raphinha robi wszystko, aby wrócić do gry na Mistrzostwach Świata. Jak podaje SPORT, zawodnik Barcelony skupia się wyłącznie na rehabilitacji i nie myśli o transferze.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha wróci na 1/8 finału? Gwiazdor się nie poddaje

Raphinha doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda podczas wygranego meczu z Haiti. Szczegółowe badania medyczne szybko potwierdziły ten niezbyt optymistyczny scenariusz. To niestety odnowiona kontuzja, ponieważ ten sam uraz przytrafił się Brazylijczykowi już wcześniej w marcu.

W konsekwencji Barcelona musiała sobie radzić bez kluczowego zawodnika w decydujących momentach sezonu klubowego. Teraz lekarz kadry wykluczył występ zawodnika w dwóch najbliższych spotkaniach.

Mimo to skrzydłowy nie zamierza się poddawać i wierzy w szybki powrót. Piłkarz podjął decyzję o pozostaniu w bazie treningowej w New Jersey. Podczas gdy reszta drużyny poleciała na kolejny mecz do Houston, Raphinha realizuje na miejscu plan regeneracyjny.

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Skrzydłowy Dumy Katalonii trenuje obecnie nawet trzy razy dziennie, aby skrócić czas przerwy. Pierwszy optymistyczny termin powrotu na murawę to 5 lipca, kiedy zaplanowano spotkania 1/8 finału. Jeśli Brazylia pokona jutro Japonię to właśnie wtedy zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Wybrzeża Kości Słoniowej i Norwegii.

Tymczasem wokół reprezentanta Brazylii pojawia się coraz więcej medialnych spekulacji. Dziennikarze ostatnio łączą gwiazdora z potencjalnym transferem do Arabii Saudyjskiej. Poważne zainteresowanie sprowadzeniem gracza wykazuje mianowicie słynne Al-Hilal, które jednocześnie negocjuje kontrakt z Mohamedem Salahem. Pojawiły się także plotki o prywatnych problemach piłkarza.

W rzeczywistości te rewelacje zostały już oficjalnie zdementowane przez jego żonę w mediach społecznościowych. Sam zawodnik całkowicie odcina się od medialnego szumu wokół własnej osoby. Jego jedynym celem jest pomoc drużynie prowadzonej przez Carlo Ancelottiego w walce o medale. W związku z tym jakiekolwiek decyzje transferowe zapadną dopiero po zakończeniu mundialu.