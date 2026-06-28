Raphinha chce wrócić do gry na MŚ. Padł termin

14:02, 28. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  SPORT

Raphinha robi wszystko, aby wrócić do gry na Mistrzostwach Świata. Jak podaje SPORT, zawodnik Barcelony skupia się wyłącznie na rehabilitacji i nie myśli o transferze.

Raphinha
Obserwuj nas w
Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha wróci na 1/8 finału? Gwiazdor się nie poddaje

Raphinha doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda podczas wygranego meczu z Haiti. Szczegółowe badania medyczne szybko potwierdziły ten niezbyt optymistyczny scenariusz. To niestety odnowiona kontuzja, ponieważ ten sam uraz przytrafił się Brazylijczykowi już wcześniej w marcu.

W konsekwencji Barcelona musiała sobie radzić bez kluczowego zawodnika w decydujących momentach sezonu klubowego. Teraz lekarz kadry wykluczył występ zawodnika w dwóch najbliższych spotkaniach.

Mimo to skrzydłowy nie zamierza się poddawać i wierzy w szybki powrót. Piłkarz podjął decyzję o pozostaniu w bazie treningowej w New Jersey. Podczas gdy reszta drużyny poleciała na kolejny mecz do Houston, Raphinha realizuje na miejscu plan regeneracyjny.

Nawet 760 PLN BONUSU w promocji powitalnej STS. Odbierz z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Skrzydłowy Dumy Katalonii trenuje obecnie nawet trzy razy dziennie, aby skrócić czas przerwy. Pierwszy optymistyczny termin powrotu na murawę to 5 lipca, kiedy zaplanowano spotkania 1/8 finału. Jeśli Brazylia pokona jutro Japonię to właśnie wtedy zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Wybrzeża Kości Słoniowej i Norwegii.

Tymczasem wokół reprezentanta Brazylii pojawia się coraz więcej medialnych spekulacji. Dziennikarze ostatnio łączą gwiazdora z potencjalnym transferem do Arabii Saudyjskiej. Poważne zainteresowanie sprowadzeniem gracza wykazuje mianowicie słynne Al-Hilal, które jednocześnie negocjuje kontrakt z Mohamedem Salahem. Pojawiły się także plotki o prywatnych problemach piłkarza.

W rzeczywistości te rewelacje zostały już oficjalnie zdementowane przez jego żonę w mediach społecznościowych. Sam zawodnik całkowicie odcina się od medialnego szumu wokół własnej osoby. Jego jedynym celem jest pomoc drużynie prowadzonej przez Carlo Ancelottiego w walce o medale. W związku z tym jakiekolwiek decyzje transferowe zapadną dopiero po zakończeniu mundialu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości